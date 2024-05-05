“يو أف سي” تُعلن “آنكر” ANKER شريك الشحن الرسمي لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

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أعلنت “يو أف سي” UFC، مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الأبرز حول العالم، و”آنكر” Anker، إحدى أفضل الشركات الرائدة عالمياً في حلول شحن الأجهزة المتنقلة، اليوم عن إبرام شراكة جديدة، أثمرت عن اختيار العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتطورة كشريك الشحن الرسمي لمؤسسة ’يو أف سي‘” في الشرق الأوسط وأفريقيا.

إن أنظمة “آنكر” Anker الرائدة في مجال توصيل الطاقة، التي تشتهر بسرعتها وأدائها الموثوق، تتوافق بشكل مثالي مع عالم ’يو أف سي‘ الديناميكي للفنون القتالية المختلطة.

وتأتي الشراكة مع “آنكر” Anker اليوم في عام يشكل منعطفاً مهماً وحاسماً في مسيرة مؤسسة ’يو أف سي‘ حيث تتأهب الأخيرة لصنع تاريخ جديد لها في هذا العام من خلال إقامة حدث الفنون القتالية الافتتاحي المرتقب: “ليلة النزال” من ’يو أف سي‘ بين البطل الأمريكي ويتيكر والبطل الروسي شيماييف في الرياض، المملكة العربية السعودية بتاريخ 22 يونيو. سيشهد الحدث النزال المرتقب والأكثر أهمية بين بطل ’يو أف سي‘ السابق للوزن المتوسط روبرت ويتيكر والنجم الصاعد حمزة شيماييف في الرياض. يلي ذلك حدثان تستضيفهما مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهما بطولة “ليلة النزال” من ’يو أف سي‘ بتاريخ 3 أغسطس، وبطولة “يو إف سي 308” بتاريخ 26 أكتوبر، واللتين تتوجان رحلة نمو ونجاح ’يو أف سي‘ المستمر في منطقة الشرق الأوسط.

هذا ومن المرتقب أن يصل عدد مشجعي هذه البطولات المشوقة إلى أكثر 700 مليون في 170 دولة. وإلى جانب أن هذه الأحداث تمثل علامة فارقة في رحلة توسع ’يو أف سي‘ في الشرق الأوسط، فهي تؤكد أيضاً التزام “آنكر” Anker بترسيخ حضورها المثبت كداعم رئيسي للأحداث الرياضية البارزة، وذلك من خلال ما توفره من حلول شحن غير مسبوقة في قلب الحدث.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال نيك سميث، نائب الرئيس، ورئيس تطوير الأعمال الدولية والشراكات العالمية في ’يو أف سي‘ و’دبليو دبليو إي‘، “من دواعي سرورنا البالغ التعاون مع “آنكر” Anker وبأن تكون هذه أول شراكة لها على الإطلاق في مجال الرياضة.” وأضاف سميث بالقول، “جميعنا نعلم بأن “آنكر” Anker تُعد من العلامات التجارية التي تتخذ من الابتكار نهج عمل رئيسي لها، لا سيما من خلال ما تقدمه من حلول شحن رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وهي المناطق التي تشكل محور اهتمام رئيسي لأعمالنا. وعلى غرار ’يو أف سي‘، تبرز “آنكر” Anker كإسم رائد يلعب دوراً حاسماً في دفع عجلة النمو المتسارع للقطاع.

ويشار إلى أن آفاق هذه الشراكة لا تقتصر على هذا النطاق وحسب، بل تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، مما يعزز تجربة المشجعين بشكل ملموس. وتضمن تقنية الشحن المتطورة المقدمة من “آنكر” Anker للمشجعين عدم تفويت أي لحظة من الحماس والشغف أثناء متابعة مجريات الحدث، مما يوفر القوة والأداء اللازمين لمتابعة ومشاركة كل انتصار مثير وضربة قاضية.

واشار فيصل شاه، المدير العام لشركة “آنكر إنوفيشنز” Anker Innovations لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالقول، “إن تعاوننا مع ’يو أف سي‘ يُبرز قوة التزام “آنكر” Anker بالابتكار والسعي الدائم وراء الامتياز. ونحن في “آنكر” Anker، لا يقتصر هدفنا على شحن الأجهزة فحسب، بل نهدف أيضاً إلى جعل حياة المستخدمين نابضة بالحيوية والطاقة وتحسين تجربتهم من خلال توفير مزايا السرعة والكفاءة والأداء الموثوق. وأود القول بأن هذه الشراكة تتخطى نطاق التكنولوجيا؛ فهي تهدف إلى شحن روح المنافسة والقدرة على التحمل والصمود، وهي مزايا لطالما تشكل السمة الأبرز لكل من “آنكر” Anker و ’يو أف سي‘ على حد سواء. وتعكس شراكتنا مع ’يو أف سي‘ في هذا الحدث التاريخي في المملكة العربية السعودية شغفنا المشترك لتخطي الحدود ووضع معايير جديدة. ونحن متحمسون لجلب تقنية الشحن المتقدمة الخاصة بنا إلى قلب الحدث، مما يضمن بقاء المشجعين والرياضيين على تواصل مستمر بالأمور الأكثر أهمية بالنسبة لهم.”

مع استمرار ’يو أف سي‘ بتوسيع نطاق حضورها العالمي العالمي، تبرز “آنكر” Anker على استعداد تام لمرافقتها في كل خطوة على طريق نجاحها، مما يضمن جعل كل واحد من أحداثها مشحوناً بالطاقة والحماس والتشويق.