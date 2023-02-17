يُشترط الخبرة والمؤهل العالي.. وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي (قدم الآن)

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

المسمى الوظيفي المتاحة

أخصائي الامتثال، وبالمؤهلات والخبرات: “درجة بكالوريوس في التمويل والـــبنوك والتـــأمين أو المالية أو الإدارة والتنظيم او مايعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة، والحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير، 3سنوات لدرجة الدكتوراة

مدير قسم حوكمة الهيئة، بالمؤهلات والخبرات: “درجة بكالوريوس في القانون أو إدارة الأعمال او مايعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة، والحد الأدنى للخبرات المطلوبة 6 سنوات في مجال ذو صلة تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة.

مدير قسم مخاطر السوق والسيولة، بالمؤهلات والخبرات: “درجة بكالوريوس في إدارة المخاطر أو إدارة الأعمال او مايعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة، والحد الأدنى للخبرات المطلوبة 6 سنوات في مجال ذو صلة تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة”.

نبذة عن الصندوق

صندوق التنمية العقاري السعودي هو صندوق عقاري تنموي غير ربحي، أنشئ بموجب المرسوم الملكي سعودي سنة 1394 هـ، ثم بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعـــدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم، ولغرض الاستثمار، اعتبارا من بداية العام 1395 هـ، وبرأســمال قدره مائتان وخمسون مليون ريال، ثم تضاعف هذا الرقم إلى أن بلغ اثنين وثمانين مليار وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال، مقره العاصمة الرياض.

طريقة التقديم للوظائف

أوضح الصندوق، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 16 فبراير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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