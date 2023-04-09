٤٢٠٠ معتكف ومعتكفة يقضون العشر الأواخر في المسجد النبوي

المناطق_واس

يستقبل المسجد النبوي الثلاثاء القادم جموع المعتكفين في العشر الأواخر من رمضان هذا العام, بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به عبر تطبيق “زائرون” الإلكتروني, وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف.

وهيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جميع الخدمات والتسهيلات لاستقبال ٤٢٠٠ آلاف معتكف من الرجال والنساء, والتي تتضمن خدمات السقيا وتقديم وجبات الإفطار والسحور والمشروبات الساخنة والباردة, وخدمات النظافة, وحقيبة هدية إضافة إلى عيادة طبية متكاملة للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، بالإضافة إلى تقديم سلسلة من المحاضرات العلمية والإرشادية للمعتكفين بعدة لغات, فيما خصص السطح الغربي وأبواب الدخول من خلال السلالم رقم (6 ) و (10) ، من المسجد النبوي للمعتكفين من الرجال, و القسم الشمالي الشرقي وأبواب الدخول (24) و (25 أ ) للمعتكفات .

وأكدت وكالة شؤون المسجد النبوي ضرورة التزام المعتكفين بالضوابط والتعليمات المحدّدة للاعتكاف في المسجد النبوي, إذ تم تكليف لجان ميدانية لمتابعة الخدمات الإرشادية والتوجيهية للمعتكفين, لتحقيق الراحة والطمأنينة لهم, وتقديم الرعاية الكاملة لجميع قاصدي المسجد النبوي.