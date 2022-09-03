‏⁧‫شاهد: أول سعودية تتخصص في هندسة تخطيط الطرق تروي تجربتها

كشفت سماح بخش، وهي أول مهندسة سعودية تخصصت في مجال التخطيط لهندسة النقل والمواصلات بعد عودتها من بعثتها الدراسية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن تفاصيل مشروعها الخاص.

وحرصت على التعاقد مع كبرى الشركات الهندسية التي تتعامل مع نخبة من المهندسين، حتى أقامت “بخش” مشروعها الخاص.

من جانبها قالت “بخش” عبر قناة الإخبارية : ” الأمر الذي شجعني على إقامة مشروعي هو وجود طلب كبير على المباني السكنية في جدة .

وطالبت “بخش” أي صاحب مشروع باتباع الكود السعودي للبناء، وكذلك الاهتمام بجودة البناء والاستعانة بمهندسين ذوي خبرة.

وأضافت : ” في مشروعي هذا يوجد 25 مهندس في جميع المجالات كل مهندس في تخصص مختلف”.