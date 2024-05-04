ﺳﻌﻮد ﻃﺎرق اﻟﻴﺎﻣﻲ يحدد مواصفات المدير الرياضي الناجح

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قال ﺳﻌﻮد ﻃﺎرق اﻟﻴﺎﻣﻲ، إن اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ يعد أﺣﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻌﺐ دوراً ﺣﺎﺳﻤﺎً ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻔﺮق اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، وﻳﻌﻤﻞ على ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ على اﻷداء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ.

وبين في تصريحات صحفية، أن أﺣﺪ اﻟﻤﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ هي ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، حيث ﻳﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ وﻓﻘﺎً ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ ورؤﻳﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

وأشار إلى أن المدير الرياضي ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺮاﻛﺰ التي تحتاج إلى ﺗﻌﺰﻳﺰ، حيث ﻳﺘولى اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ وﻛﻼء اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ وإدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت واﻟﺘﻌﺎﻗﺪات، وﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ، ﻳﺘﻮﱃ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ، وﻳﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ واﻷﻃﺒﺎء واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﻴﻦ اﻟﺒﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻤﺪيرين اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ، ويتابع أيضا ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت، وﻳﻌﻤﻞ على ﺗﻮﻓﻴﺮ الدعم اللازم ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ على اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.

وشدد على أنه يجب أن يقوم اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷﻧﺪﻳﺔ ووضع رؤﻳﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ على اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴد، والتواصل مع اﻟﻤﺪيرين اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ، للمشاركه ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻮدﻳﺔ وﺘﺒﺎدﻻت اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺘﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ وتبادل الخبرات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

وأوضح أن اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ يتحمل ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﻨﺎدي وﺗﻄﻮﻳﺮه، وﻳﻌﻤﻞ على ﺑﻨﺎء ﻓﺮﻳﻖ ﻗﻮي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ على المستويين اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ، وﻳﺠﺐ عليه أن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻤﺎً في مفاهيم اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ، وأن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات في اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ.

اختتم تصرحاته مؤكدًا أن اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻳﻠﻌﺐ دوراً ﺣﺎﺳﻤﺎً ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ على اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﻤﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ واﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت وأن ﻳﻜﻮن ﻗﺎدراً على اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺟﺰءا ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻹدارة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻳﺔ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﺎدي.