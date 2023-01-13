1.18 مليار يورو القيمة السوقية لكأس العالم للأندية

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تبلغ القيمة السوقية للفرق المشاركة في النسخة الـ 19 من بطولة كأس العالم للأندية 1.18 مليار يورو والمقرر إقامتها من الأول وحتى الـ 11 من فبراير المقبل، وفقاً لموقع “نرانسفير ماركت” الألماني العالمي والمختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

ويعد ريال مدريد الإسباني الفريق الأعلى قيمة سوقية في البطولة وتبلغ قيمته 849 مليون يورو ، يليه فلامنجو البرازيلي 179.6 مليون يورو ، يليهم الهلال الثالث في البطولة والأول عربيا بـ 49.63 مليون يورو .

وجاء سياتل ساوندرز الأمريكي رابعاً في القائمة بـ 49.03 مليون يورو، ثم الأهلي المصري 28.6 مليون، ثم الوداد المغربي المضيف للبطولة بـ 18.63 مليون، وأخيراً أوكلاند سيتي 4.35 مليون.

واستحوذ لاعبي ريال مدريد على المراكز من 1 وحتى 12 في قائمة أغلى اللاعبين في البطولة وكذلك القائمة الذهبية في البطولة، الأول البرازيلي فينيسيوس جونيور وقيمته السوقية 120 مليون يورو، فيماء جاء مواطنه ماتيوس بيريرا في المركز الـ 21 بقيمة سوقية بلغت عشرة مليون يورو.