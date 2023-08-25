10 آلاف عربة ذكية تميز سوق عنيزة الدولي للتمور بالقصيم وتسهم في تسريع عمليات البيع ونقل التمور إلى منطقة التصدير

أكد “عادل الرشيد” المدير التنفيذي لموسم عنيزة الدولي للتمور، أن الجهات والهيئات المحلية تعمل على تنظيم سوق عنيزة الدولي للتمور وفق أحدث الطرق والتقنيات اللازمة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أنه تم استيراد ما يقرب من 10 آلاف عربة ذكية، لنقل التمور إلى سوق عنيزة الدولي.

وأوضح أن هذه العربات صممت بطريقة ذكية، حيث تسير وفق مسار واحد بخطى ثابتة، مشيرا إلى أن حمولتها لا تتجاوز الـ 230 كيلوجرام.

وبين أن هذه العربات تتميز بالمرونة وسرعة الحركة وسهولة التحكم بها على عكس العربات اليدوية الأخرى.

وأشار إلى أن سوق عنيزة الدولي للتمور هو من أهم أسواق التمور في المملكة، حيث يأتي إليه الزبائن والمشترين من كل فج وصوب.