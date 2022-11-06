10 أعمال فنية ملهمة ضمن احتفال نور الرياض 2022

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تتواصل فعاليات احتفال نور الرياض 2022 تحت شعار “نحلم بآفاق جديدة”، كأحد برامج “مشروع الرياض آرت” ضمن مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، وتستمر فعالياته لمدة 17 يومًا.

ويتضمن احتفال نور الرياض العديد من العروض والأعمال الإبداعية والفنية المختلفة في 40 موقعاً تتوزع في مختلف أرجاء المدينة ومن أبرزها:

1- عمل الفنانة السعودية عهد العمودي بوادي حنيفة

جاء عمل الفنانة “عهد” بعنوان “أطياف اليوم والغد”، وهو تركيب أدائي يعتبر الضوء والصوت كناقلين طبيعيين للمعلومات ويتكون التركيب من برجين للحمام إشارة إلى الاستخدام التاريخي للحمام كحامل للرسائل، ويشارك الجسيس بموال من الموسيقى العربية التقليدية للأغاني المحلية الخاصة بمنطقتي الحجاز وتهامة.

2- عمل الفنان الفرنسي يان نغويما في قصر المصمك

يتضمن عمل الفنان “نغويما” بعنوان “حديقة المصمك” قصيدة بصرية من المشاهد والأصوات للحيوانات والنباتات، ويتواجد فيها القديم والجديد بانسجام تام، ويغطي الليزر الجدران العادية بفن مضيء، كسلسلة من اللوحات الفنية.

3- عمل الفنان البريطاني تشارلز سانديسون في حي السفارات

يقدم عمل الفنان “سانديسون” الذي جاء بعنوان “حديقة النور” منظورًا جديدًا حول تعريف الأفق الذي يتضمن استخدام عدة لغات وأشكال للكتابة، بما في ذلك الطريقة التي نكتب ونتواصل بها عبر القرون، كما أنه يبحث تطور اللغة المكتوبة عبر الثقافة والتكنولوجيا والزمن.

4- عمل الفنان الفلسطيني أيمن ديدبان في حي السفارات

أبرز الفنان “ديدبان” في عمله “إن شاء الله كله بيتصلح” قوة اللغة العربية في الفضاء العام واستنباطها من ممارسات الحياة اليومية وإعادة إدراجها في الحياة الواقعية كمظهر بصري جديد، حيث يطرح مفارقة معينة، ربما نقطة دخول روح الدعابة إلى واقعنا المعاصر، يقول الفنان: “ومع ذلك نخوض تجربتنا في هذه الحياة على أمل أنه في يوم من الأيام، إن شاء الله، سيتم إصلاح كل شيء”.

5- عمل الفنان الهولندي دان روزجارد في منتزه السلام

قدم الفنان “روزجارد” عمله “ووترليكت” من استوديو روزيجارد، وهو مشهد يصور الماء كفيضان افتراضي، يعلمنا العمل التركيبي الساحر إلى أي مدى يمكن أن يصل منسوب المياه، فهو يجمع بين مصابيح الـ LED والعدسات لإنشاء طبقة متغيرة من الضوء والتي تتأثر بالرياح والأمطار.

6- عمل الفنان الفرنسي إل سيد في وادي نمار

يعتمد الفنان “إل سيد” في عمله “إبقه حياً” على مفهوم المقولة الحكيمة كشكل من أشكال التقاليد الشفوية، ويظهر العمل في شكل سلسلة من الممرات والغرف على شكل ستائر معلقة من القماش المطبوع بالقصائد، بأسلوب فن الخط المميز، ويعزف طوال الوقت بكلمات الشاعر البدوي عبدالله الدندان.

7- عمل فريق باتش ثياتر في متنزه سلام

يحمل عرض “بحرٌ من الضوء” للفنان “ثياتر” طابع المسرح التفاعلي الموجه لجميع الأعمار في شوارع مدينة الرياض، ليوجه الدعوة للصغار والكبار لجلب فرش الرسم وأوراق الإستنسل وتصميم قمصانهم المميزة.

8- عمل الفنانة الفرنسية بولين ديفيد في وادي نمار

يعتبر عرض “جناح أفق ضوء القمر” تجسيدًا وقصة لمرور الوقت، وظاهرة المد والجزر وساعتنا البيولوجية، حيث يتتبع العرض أطوار القمر على إيقاع المد والجزر والرياح ومرور الوقت.

9- عمل الفنان الياباني شوهي فوجيموتو في حي جاكس

استخدم “فوجيموتو” أضواء الليزر في عمله “الشكل غير الملموس” التي يتحكم فيها بدقة وينقلها عبر المرايا شبه الشفافة لاكتشاف الإدراك والفراغ. وتُنشيء هذه العملية مفهوم الجسد المادي في الفراغ الذي يوجد في المحور البصري المرسوم بواسطة أجهزة العرض بالليزر، ورغم أن الجسد يبدو للمشاهد حقيقيًا، إلا أنه لا يتمتع بالخواص المادية.

10- عمل الفنان الإسباني سباي في مكتبة الملك فهد الوطنية

نظم الفنان سباي عمله “الأرض” عبارة عن كرة ضخمة مضيئة بلون أحمر داكن وداخل هيكل معدني مبني بأعمدة السقالات ويبلغ ارتفاعها 25م تقريبًا، لينقل رسالة مهمة عن تأثير البشر في التغيرات التي تحدث للكوكب من خلال الدقة في تصميم الشكل واللون والإضاءة.