10 أغذية تجعلك أكثر شبابًا

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تعرف الفواكه والخضراوات بفوائدها وغناها بالفيتامينات والمعادن الضرورية، لكن ينصح خبراء التغذية والأطباء بتناول 10 أنواع محددة منها؛ للحفاظ على شباب البشرة والقلب والأعصاب، وفقًا للموقع الألماني “فوندر فايب”.

اللوز

يحتوي اللوز على نسبة عالية من فيتامين E، الذي يساعد البشرة على إصلاح الأنسجة ويجعلها تحتفظ بالرطوبة، ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

ويحتوي اللوز أيضًا على الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تعزز صحة القلب وتفيد الدورة الدموية.

الجوز

تعد معظم المكسرات كالجوز غذاءً مثاليًا للحفاظ على شباب البشرة والعقل، ويحتوي الجوز على الزنك وفيتامين E وأحماض أوميغا 3 الدهنية والبيوتين، وهذا الأخير مهم لنمو الجلد والشعر والأظافر.

التفاح

يحمي تناول التفاح بانتظام من شيخوخة الجلد، كما يحمي من الالتهابات، ويكافح الخلايا التي تؤدي إلى الشيخوخة.

الطماطم

تحتوي الطماطم على نسبة مرتفعة من فيتامين سي وE، وحمض الفوليك والحديد، ولذلك فهي تدعم الجهاز المناعي، وتمد الجسم بالطاقة اللازمة.

الليمون

يحتوي الليمون على فيتامين سي، الذي يدعم الجهاز المناعي ويحمي البشرة من التجاعيد.

فول الصويا

يمكن للهرمونات النباتية الموجودة في براعم فول الصويا أن تؤخر شيخوخة الجلد إذا تم تناولها بانتظام، كما أنها تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتجعل الدم أكثر سيولة وتقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

الرمان

يبطئ الرمان من تأثير الشيخوخة، وفقًا لعدد من الدراسات، ويمكنك تناوله في شكل عصير أو تناول الثمرة نفسها.

الشاي الأخضر

تحتوي أوراق الشاي الأخضر المجففة على نسبة كبيرة من مادة الكاتيكين، ومضادات الأكسدة التي تحمي من مظاهر الشيخوخة وتكافح الكوليسترول.

بذور اليقطين

تحتوي بذور نبات اليقطين على نسبة عالية من فيتامين ب، الذي يعمل على المحافظة على الأعصاب وتجديد الخلايا.

الأفوكادو

هذه الفاكهة مفيدة من أجل شعر صحي وتمنحنا أيضًا بشرة ناعمة، ويحتوي الأفوكادو أيضًا على الكثير من الأحماض الدهنية غير المشبعة، ويمكنه خفض مستويات الكوليسترول وزيادة تجديد الخلايا والحفاظ على بشرة جيدة.