10 شروط للحصول على جائزة سيف ولي العهد بمهرجان الهجن

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وضعت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن الذي ينطلق غداً بالطائف عشرة شروط لمنافسة الملاك على جائزة سيف ولي العهد.

ورفعت اللجنة قيمة الجائزة من مليون ريال،إلى مليون وسبع مئة وخمسين ألف ريال؛كونها الهدف الأغلى والأول لملاك الهجن،فالحاصل عليه يحمل لقبًا تاريخيًّا لمسيرة الملاك،والفوز سيكون للأكثر نقاطًا، وسيتوّج صاحب المركز الأول بسيف ذهبي، وبمبلغ مليون ريال،والثاني بسيف فضي ومبلغ 500 ألف،والثالث بسيف برونزي ومبلغ 250 ألف.

واشترطت اللجنة أداء القسم على الهجن المشارك بها المالك سواءً كانت ملكية تامة أم بنسبة شراكة،مع تقديم جميع البيانات المتعلقة بذلك.

وكشفت اللجنة أنه سيتم احتساب النقاط في الأشواط العامة في السباق التمهيدي والنهائي،على أن تكون ملكية المطية المشاركة ملكية تامة (100%)، أو بنسبة شراكة (من 50% إلى أقل من 100%)، مبينةً السماح أن يشمل للمالك داخل العزبة الواحدة الأخ والأب والأبناء إذا كانوا تحت نفس الشعار،كما يحق له إضافة أي مطية يرغب المشاركة بها في المسابقة في أثناء مدة المهرجان.

وشددت اللجنة أنه في حال تساوي النقاط بين مالكين أو أكثر يتم الرجوع إلى أكثر المتنافسين حصولًا على رموز خلال المهرجان (أو أكثرهم تسجيلًا لأفضل توقيت زمني) وأنه عند انتقال ملكية أي مطية فائزة بالمركز الأول (أو المركز الثاني والثالث في أشواط الرموز) في السباق التمهيدي أو النهائي إلى أحد الملاك المشاركين في مسابقة النقاط يتم إضافة نقاطها للمالك الجديد،إضافة إلى استبعاد المشارك من المسابقة في حال ثبت استخدامه أيَّ وسيلة تؤدي إلى صعق كهربائي في جسم المطية أو استخدام أي مواد محظورة.