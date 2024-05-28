10 علامات لأمراض الغدة الدرقية

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كشفت الطبيبة الروسية ناتاليا تاناناكينا أخصائية الغدد الصماء العلامات التي تشير إلى أمراض الغدة الدرقية، مؤكدةً أن الغدة الدرقية واحدة من أكبر وأهم أعضاء منظومة الغدد الصماء لدى الإنسان، فهي تنتج الهرمونات التي تساهم في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، ما يؤثر في عملية نمو الجسم.

كما أن الغدة الدرقية مسؤولة عن عمل منظومة المناعة في مكافحة الالتهابات إلا أنه تكمن خطورة اضطرابات الغدة الدرقية في أنها غالبا ما تعتبر من أعراض أمراض أخرى، بحسب الطبيبة.

وأوضحت أن الأعراض التالية تشير إلى وجود أمراض الغدة الدرقية، أبرزها زيادة القلق، مشكلات في الذاكرة والتركيز، الوزن الزائد دون تغيير النظام الغذائي، انخفاض الرغبة الجنسية، اضطرابات الحيض، تسارع ضربات القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم، ألم في العضلات والمفاصل، ضعف الإنجاب، الشعور بوجود كتلة في الحلق، تساقط الشعر، هشاشة الشعر وجفاف الجلد.