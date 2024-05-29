10 فعاليات و 70 فناناً وفنانة في ملتقى “ربيع البشائر للفنون البصرية”

المناطق_صالح بن دايل

ينطلق في مركز البشائر التابع لمحافظة بلقرن في الفترة من 22 إلى 24 من شهر ذي القعدة الجاري ؛ ملتقى “ ربيع البشائر للفنون البصرية “ ؛ والذي تنظمه جمعية روافد للفنون البصرية ونادي عناقيد ، وترعاه بلدية البشائر وجمعية البر الأهلية ، وذلك في الحديقة المركزية بمدينة البشائر .

ويضم الملتقى 70 فناناً وفنانة من رسامين وخطاطين ونحاتين ومصورين من مختلف مناطق المملكة .

وستشتمل فعاليات الملتقى على 10 فعاليات متنوعة ؛ منها ورشة الفن التشكيلي ، وورشة مواهب الرسم والخط ، ومعرض الفنون البصرية ، وجلسات الخط العربي ، وركن الأعمال اليدوية ، واستديوهات التصوير ، وركن التوعية المجتمعية ، وغيرها من البرامج الفنية والترفيهية التي تستهدف زوار الملتقى .