10 مباريات في انطلاق بطولتي ممتاز وأولى اليد

المناطق_واس

انطلقت اليوم منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، ومنافسات بطولة أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بخوض 4 مباريات في الممتاز، و6 مباريات في دوري الأولى.

وأسفرت نتائج الدوري الممتاز عن فوز الأهلي على منافسه النور بنتيجة (33-31)، وفوز الصفا على المحيط بنتيجة (27-18)، وتغلُّب الوحدة على ضيفه القارة بنتيجة (28-24)، وفي آخر المواجهات كسب الترجي منافسه الزلفي بنتيجة (30-29)، فيما تستكمل بقية مواجهات الجولة يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022م، بلقاء مضر مع الهدى، والخليج مع الابتسام.

وفي بطولة أندية الدرجة الأولى، كسب السلام ضيفه الفيحاء بنتيجة (24-23)، وفاز الفتح على جاره العدالة (28-24)، وتفوَّق الروضة على الثقبة (33-25)، وتغلَّب هجر على الجيل (23-18)، وانتصر الخويلدية على النجوم (32-18)، وفي آخر المواجهات تفوَّق الهداية على الجزيرة (28-26).