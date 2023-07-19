10 مستشفيات و 82 مركزا صحياً بتجمع مكة المكرمة الصحي تعلن جاهزيتها لموسم العمرة

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أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي عن جاهزيته لموسم العمرة 1445 باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة، لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية تشرف عليها وزارة الصحة.

وأفاد التجمع أنه أنهت 10 مستشفيات و 82 مركزاً صحيّاً كافة الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة، كما يعمل مستشفى أجياد للطوارئ على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام بالإضافة إلى ثلاثة مراكز للطوارئ في أروقة الحرم وجميعها مجهزة بأحدث التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة.

و يسخّر التجمع الصحي كافة الإمكانات لتجهيز الكوادر المدربة والاحتياجات المطلوبة، ويتم استمرار العمل في جميع العيادات الخارجية بجميع المستشفيات والمراكز لاستقبال المستفيدين وتقديم الرعاية الصحيّة بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمات والبرامج الطبية على أعلى مستوى.

ويتم العمل بطريقة سلسة وانسيابية عالية بين جميع المراكز والمستشفيات التابعة للتجمع الصحي بمكة المكرمة لتقديم الخدمات الصحية بينهم بحيث يتم قبول الحالات ونقلها بين المستشفيات بحسب الحالة الطبية بأسرع الطرق لضمان تقديم الرعاية الصحية في الوقت المناسب.

وتتعامل جميع مستشفيات مكة المكرمة مع حالات الجلطات الدماغية عبر الخط الساخن وارتباطاً بالمستشفى الافتراضي بحسب المعايير العالمية، وتعد مدينة الملك عبدالله الطبيّة المستشفى المتخصص في التعامل مع حالات الجلطات القلبية والدماغية، حيث يتم نقل الحالات لها وفق الوقت المحدد عالميا للتعامل مع الجلطات وبأسرع الطرق من خلال إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بتجمع مكة المكرمة الصحي.

كما يقوم مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك فيصل ومستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى حراء العام ومستشفى ابن سينا ومستشفى اجياد ومستشفى الولادة والأطفال ومستشفى خليص ومستشفى الكامل بالتعامل مع جميع الحالات من خلال أقسام الطوارئ المجهزة بكامل التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة.