10 ملايين إصابة في العام.. علاجات جديدة لمرض السل

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كشف علماء من جامعة سانت أندروز، علاجات جديدة لمرض السل، يمكن أن تقصر علاج المرض لمدة تصل إلى شهرين، وعُرضت نتائج الأبحاث في المؤتمر السنوي الثلاثين حول الفايروسات المقاومة للأدوية، الذي انعقد في سياتل.

ويُعتقد أن بإمكان العلاجات الجديدة إنقاذ ملايين المرضى، إذ تتطلب أكثر أشكال السل حساسية للأدوية 4 أشهر على الأقل من العلاج باستخدام 4 عقاقير مضادة للسل. وبحسب موقع «مديكال إكسبريس»، عرض الدكتور موغ سيفيك نتائج تجاربه السريرية والإكلينيكية هو وفريقه، التي أجريت في 26 موقعاً في 8 بلدان، هي: جنوب أفريقيا وتنزانيا وجورجيا والبرازيل وروسيا والفلبين وأوغندا وماليزيا.

وقالت النتائج، إن 10% فقط من المرضى المشاركين في التجربة توقفوا عن تناول العقاقير نتيجة آثارها الجانبية، وإن العلاجات الجديدة نجحت خلال 8 أسابيع في العلاج بمعدل يفوق الأدوية المستخدمة عالياً بـ 2.93 مرة. وتقدر منظمة الصحة العالمية وفيات السل عام 2021 بـ 1.6 مليون شخص من بين 10 ملايين إصابة في عام واحد.