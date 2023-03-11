10.6 مليارات ريال حصيلة اتفاقيات وإطلاقات ملتقى بيبان 23 في يومه الثالث

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شهد ملتقى بيبان 23 في يومه الثالث، توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات التفاهم، وعددا من الإطلاقات التي تجاوز إجمالي قيمتها أكثر من 10.6 مليارات ريال (2.8 مليار دولار)؛ دعماً للقطاع الريادي ولإسهام في نموه واستدامته.

وأعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الملتقى تقديم منتجات تمويلية للمنشآت بقيمة 10.5 مليارات ريال لمدة 3 سنوات، كما وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي مع البنك الأهلي السعودي اتفاقية بهدف توفير حلول تمويلية لتصدير السلع غير النفطية بقيمة تتجاوز 99.3 مليون ريال.

ودشنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الاتفاقيات والإطلاقات بتوقيعها مذكرة تفاهم مع شركة أكسنتشر السعودية المحدودة، ومذكرة تفاهم مع شركة نادي الشباب الاستثمارية؛ للتعاون في تقديم مبادرات ومشاريع داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجال الرياضي، كما وقعت اتفاقية مع جامعة الملك فيصل لتقديم مجموعة من البرامج والمشاريع الداعمة لريادة الأعمال والابتكار، واتفاقية مع شركة GoDaddy بهدف تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين “منشآت” وشركة سدكو القابضة وجمعية السياحة الزراعية لتقديم برامج تدريبية لرواد الأعمال عبر منصة أكاديمية منشآت.

ووقعت “منشآت” مع شركة صدارة للبتروكيماويات وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) اتفاقيات للانضمام لخدمة جدير بهدف تمكين وتسهيل الوصول للفرص الشرائية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركة زوهو لتجارة البرمجيات المحدودة (zoho) وشركة الحلول الرقمية العالمية (Neoleap) لتوفير الحلول التمويلية والمدفوعات الإلكترونية لمتاجر التجزئة والمتاجر الإلكترونية.

كما أطلق تحدي الأمن السيبراني مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات والإعلان عن تدشين برنامج تنمية قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

كذلك أطلقت “منشآت” وبالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (pwc) عدداً من ورش العمل التدريبية في مواضيع ريادة الأعمال الاجتماعية وريادة أعمال المرأة وتقديم 500 ساعة استشارية مجانية لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقامت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بتوقيع 3 عقود استثمار صناعي لافتتاح مصانع جاهزة تتجاوز 10 ملايين ريال.

ويعد بيبان 23 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، تحت شعار “فرص تصنع الريادة”، من أبرز أدوات التطور المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية في قطاعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً.