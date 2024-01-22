100 ألف مستفيد من خدمات مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم عام 2023م

المناطق_القصيم

كشف تجمع القصيم الصحي أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية والصحية في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب خلال العام الماضي 2023م بلغ أكثر من 100 ألف مستفيد، وفقاً للإحصائية السنوية الصادرة عن المركز.

وأوضح التجمع أن عدد مراجعي العيادات الخارجية للمركز بلغ 13.471 مراجعاً، في حين استفاد من الإجراءات الطبية غير التداخلية 37.733 مراجعاً، وأجرى المركز من 426 عملية قلب مفتوح، فيما بلغت عدد تدخلات القسطرة القلبية 6099 حالة.

وبيّن أن عدد الحالات المحوّلة إلى المركز بلغت 3132 حالة، وكانت حالات التنويم في المركز قد بلغت 3028 حالة، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات سيولة الدم 4245 مستفيداً، كما قدّم قسم تجربة المريض خدماته لعدد 3891 مراجعاً.

ولفت إلى أن المركز تمكّن من خدمة 313 حالة ضمن مبادرة “قبس”، كما استفاد من برامج التوعية والتثقيف الإكلينيكي 1654 مراجعاً، فيما قدّم قسم التغذية خدماته لعدد 1218 مريضاً، أما عدد المستفيدين من مبادرة صرف الدواء فقد بلغ 39.400 مستفيد، إضافة إلى استفادة 227 مراجعاً من خدمات تأهيل مرضى القلب بالمركز.