100 موظف في الكويت يعيدون رواتبهم لخزانة الدولة.. ما السبب؟

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أعاد نحو 100 موظف حكومي في الكويت رواتبهم التي تقاضوها إلى خزانة الدولة عن طريق النيابة العامة.

وذكر موقع «القبس» الإخباري أن الموظفين أقدموا على تلك الخطوة بعدما ثبت تزويرهم بصمة الدوام من خلال بصمة بلاستيكية يقوم بها شخص واحد نيابة عن باقي الموظفين المتهمين.

وحققت النيابة الكويتية مع المتهمين سابقاً، وبعد قرار حجزهم واستمرارهم في الحبس الاحتياطي، بادروا إلى إعادة رواتبهم، معترفين بأنهم لم يعملوا في تلك الفترة ويقرون بذنبهم، متمنين تخفيف العقوبات بحقهم أمام المحاكم.

ويحاكَم المتهمون حالياً أمام الجنايات بتهمة تقاضي رواتب بلا عمل، وسيطالب دفاعهم بتخفيف العقوبات بحقهم، بعدما تم إخلاء سبيلهم من قبل النيابة العامة.

يُذكر أن العديد من الأحكام مثل هذه الحالات تم الحكم بالامتناع عن النطق بالعقاب فيها، بعد إعادة المتهمين الرواتب التي تقاضوها من جهة عملهم التي لم يكونوا فيها خلال أوقات العمل.