1000 مستفيد ومستفيدة من حملة “السكتة القلبية” التوعوية بتبوك

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نظمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية في منطقة تبوك بمشاركة فريق انعاش التطوع الصحي، أمس حملة توعوية وتثقيفية بعنوان “السكتة القلبية” استفاد منها ما يزيد عن 1000 زائر وزائرة، وذلك في مضمار المشي بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

وأوضحت الجمعية أن الحملة هدفت إلى زيادة وعي المجتمع بأخطار السكتة القلبية وتقديم شرح عن أعراضها وعلاجها وطرق الوقاية منها من خلال الابتعاد والإقلاع عن التدخين وإنقاص الوزن إذا كان هناك زيادة فيه، والحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الأغذية الغنية بالألياف وقليلة الدسم.