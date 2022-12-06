102 وظيفة شاغرة في إدارة مشروع مدينة نيوم

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل و الشروط التالية:

المسميات الوظيفية

تأتي على النحو التالي: ” أخصائي دعم الأعمال، مدير السياسات والتنظيم، مدير اتصالات أول، مدير العلامة التجارية – إنتاج الشاشة، مدير العلامة التجارية – الألعاب، وايضًا مدير مراقبة تكلفة المشروع، ومحلل أعمال الإبلاغ عن المخاطر”.

مدير مخاطر السوق والائتمان، ومدير أول مشروع الجيل، مدير الإستراتيجية والعمليات، مدير العقد، قائد العقد، مهندس رئيسي – أتمتة التوزيع والتحكم، محلل بيانات أول، قائد حافظة البيانات، محلل إستراتيجي، قائد الإستراتيجية، تكامل البرامج واختصاصي الأداء

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية، رابط التقديم : (اضغط هنا)