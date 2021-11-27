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الخريجي يلتقي بعضو مجلس الشيوخ الروماني رئيس لجنة السياسة الخارجية

الخريجي يلتقي بعضو مجلس الشيوخ الروماني رئيس لجنة السياسة الخارجية
https://almnatiq.net/?p=1074718
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لتقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي أمس، بعضو مجلس الشيوخ الروماني رئيس لجنة السياسة الخارجية السيناتور تيتوس كورلاتسان, وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى العاصمة بوخارست.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، كما بحث الجانبان أوجه تكثيف العمل الثنائي في العديد في القضايا التي تخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا محمد بن عبد الغني خياط.

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