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التحالف: ضربات لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

التحالف: ضربات لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

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التحالف: ضربات لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

التحالف: ضربات لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
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المناطق_الرياض

أعلنت تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر السبت، تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

إلى هذا، طلب التحالف من المدنيين عدم التجمع او الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وأشار إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد نشرت بعض تفاصيل عملية استهداف دار الرئاسة بصنعاء، والتي وقعت فجر الجمعة.

وتبين الصور الاستخبارية والفضائية تفاصيل ارتباط قصر دار الرئاسة بمنشأة سرية تحت الأرض جنوب البناء، ترتبط بجبل النهدين.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن ليل الخميس/الجمعة، تنفيذ غارات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكداً استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة.

وكشف حينها أنه رصد تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر، مشيراً إلى أن القيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة.

يذكر أن التحالف كان كشف عن تدمير ورش للصواريخ الباليستية والمسيرات ومخازن تحت الأرض بصنعاء، الأربعاء الماضي.

وكان التحالف قد بدأ قبل أيام عملية نوعية بتنفيذ غارات على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، موضحاً أن العملية استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة.

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