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إيطاليا تفرض غرامة على Apple & Google بسبب الاحتكار

إيطاليا تفرض غرامة على Apple & Google بسبب الاحتكار
https://almnatiq.net/?p=1074744
المناطق_وكالات

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا غرامة بقيمة 20 مليون يورو (22.5 مليون دولار) على مجموعتي Apple & Google في ثاني قرار من نوعه للهيئة الناظمة في حق شركات تكنولجيا أمريكية عملاقة هذا الأسبوع.

وصعدت دول أوروبية في السنوات القليلة الماضية إجراءاتها مستهدفة ممارسات عمالقة التكنولوجيا، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي مساعيه لتشديد القوانين.

وقالت الهيئة الإيطالية، إنها فرضت غرامة على آبل وقوقل بمقدار 10 ملايين يورو، لكل منهما، لخرقهما القواعد التي ترعى المستهلك بما في ذلك عدم تقديم معلومات كافية للزبائن واللجوء إلى «أساليب هجومية» في استخدام بياناتها لأغراض تجارية. وجاء في بيان «لم تقدم لا آبل ولا قوقل، معلومات واضحة وفورية بشأن حيازة واستخدام بيانات المستخدم لأغراض تجارية».

وكانت الهيئة الناظمة، قد فرضت في وقت سابق هذا الأسبوع غرامة قدرها 200 مليون يورو على آبل وعملاق التجارة الإلكترونية أمازون، لفرضهما قيودا على إمكانية الوصول إلى بعض بائعي منتجات آبل على أمازون.

من ناحيتها توصلت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى موقف مشترك من قانونين من شأنهما فرض رقابة غير مسبوقة على عمالقة التكنولوجيا.

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