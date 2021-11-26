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التسوية الودية بالرياض تنتهي دعوى جماعية بالصلح

التسوية الودية بالرياض تنتهي دعوى جماعية بالصلح
https://almnatiq.net/?p=1074756
المناطق_الرياض

تمكن فريق إدارة التسوية الودية بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة من إنهاء دعوى جماعية بالصلح لإحدى شركات المقاولات، وكان الصلح على استمرار العلاقة العمالية وصرف الأجور المتأخرة

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي، أن إنهاء الدعوى الجماعية المكونة من 68عاملاً كان من خلال عقد جلستي صلح ثم تشكيل فريق ميداني للشخوص إلى مقر المنشأة وتسليم الأجور المتأخرة بقيمة تتجاوز (700,000 ) سبعمائة ألف ريال والتأكيد على صرف الأجور في أوقاتها المحددة.

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