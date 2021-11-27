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تفاقم الموجة الرابعة لكوفيد-19 في إيطاليا

تفاقم الموجة الرابعة لكوفيد-19 في إيطاليا
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المناطق _ متابعات

أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا،أمس الجمعة، أن الموجة الرابعة لإصابات فيروس كورونا بالبلاد وصلت إلى أسوأ نقطة لها؛ حيث وصل معدل الإصابات إلى 125 حالة لكل 100 ألف شخص خلال فترة 7 أيام.

 

كان المعدل مستقرًا عند 98 حالة الأسبوع الماضي. وفي بعض المدن الكبرى، جرت نقاشات لجعل ارتداء الكمامات إلزاميًّا في المناطق المفتوحة، بينما سيتم تطبيق ذلك في وسط مدينة ميلانو اعتبارًا من اليوم السبت.

 

والوضع سيئ بوجه خاص في مقاطعة بولسانو؛ حيث عادت إدارة المقاطعة بالفعل للعمل بإجراءات أكثر صرامة هذا الأسبوع، بفرض حظر تجوال طوال الليل في بعض البلديات.

كما كان لإقليم فريولي فينيتسيا جوليا، المتاخم للنمسا، سجل من الإصابات المرتفعة. كما أنه قد يفرض أشد قيود متعلقة بكورونا؛ بسبب نسبة الإشغال المرتفعة لوحدات العناية المركزة بمرضى كوفيد-19.

 

وفي أنحاء البلاد، استمرت معدلات إشغال المستشفيات ووحدات العناية المركزة في الارتفاع (بنسبة 1ر8% و2ر6% على التوالي). وأعلنت السلطات، مساء اليوم الجمعة، تسجيل نحو 13 ألفًا و700 إصابة جديدة بالفيروس وأعلى بقليل من 50 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة.

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