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الدوري الإسباني.. النيران الصديقة تهدي بلباو التعادل مع غرناطة

الدوري الإسباني.. النيران الصديقة تهدي بلباو التعادل مع غرناطة

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النيران الصديقة تهدي بلباو التعادل مع غرناطة بالدوري الإسباني

النيران الصديقة تهدي بلباو التعادل مع غرناطة بالدوري الإسباني

أبرز المواد

الدوري الإسباني.. النيران الصديقة تهدي بلباو التعادل مع غرناطة

الدوري الإسباني.. النيران الصديقة تهدي بلباو التعادل مع غرناطة
https://almnatiq.net/?p=1074774
المناطق _ متابعات

تعادل أتلتيك بلباو مع ضيفه غرناطة 2/2، مساء الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم راؤول جارسيا لبلباو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك داروين ماتشيز التعادل لغرناطة في الدقيقة 25، ثم أضاف زميله جورج مولينا الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 76 سجل لويس ماكسيمانو، لاعب غرناطة، هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه ليهدي بلباو نقطة التعادل.

وأكمل بلباو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه اينيجو مارتينيز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع بلباو رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع غرناطة رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر.

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النيران الصديقة تهدي بلباو التعادل مع غرناطة بالدوري الإسباني

النيران الصديقة تهدي بلباو التعادل مع غرناطة بالدوري الإسباني

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