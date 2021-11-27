احدث الأخبار

بايدن يدعو دول “التجارة العالمية” لهذا الإجراء لصد أوميكرون
أبرز المواد
 علاج كورونا والنساء.. توصية بعدم استخدام الحوامل دواء “ميرك”
أبرز المواد
 “أوميكرون”.. جنوب أفريقيا تعتبر قرار تعليق السفر غير مبرر
أبرز المواد
 اللاعب البرازيلي دانكلير بيريرا: السعودية جميلة بكل ما فيها
أبرز المواد
 حالة الطقس: أمطار وضباب في مكة والباحة وعسير وجازان
أبرز المواد
 مأساة جديدة بسبب المخدرات في سوريا.. شاب يقتل أباه ليسرق نقوده
أبرز المواد
 فيروس كورونا.. مُصر تُسجل 913 إصابة جديدة و65 حالة وفاة
أبرز المواد
 احتجاجات المياه في إيران.. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين
أبرز المواد
 دروغبا يشيد بصلاح ويتمنى انتقاله لهذا النادي
أبرز المواد
 ألمانيا تسجل 67125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 دراسة جديدة تحذر من مخاطر استخدام مسكن آلام شهير
أبرز المواد
 الدوري الإسباني.. النيران الصديقة تهدي بلباو التعادل مع غرناطة
أبرز المواد
عاجل

الداخلية: تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا وإليها

بايدن يدعو دول “التجارة العالمية” لهذا الإجراء لصد أوميكرون

بايدن يدعو دول “التجارة العالمية” لهذا الإجراء لصد أوميكرون

أبرز المواد
علاج كورونا والنساء.. توصية بعدم استخدام الحوامل دواء “ميرك”

علاج كورونا والنساء.. توصية بعدم استخدام الحوامل دواء “ميرك”

أبرز المواد
“أوميكرون”.. جنوب أفريقيا تعتبر قرار تعليق السفر غير مبرر

“أوميكرون”.. جنوب أفريقيا تعتبر قرار تعليق السفر غير مبرر

أبرز المواد
اللاعب البرازيلي دانكلير بيريرا: السعودية جميلة بكل ما فيها

اللاعب البرازيلي دانكلير بيريرا: السعودية جميلة بكل ما فيها

أبرز المواد

دروغبا يشيد بصلاح ويتمنى انتقاله لهذا النادي

دروغبا يشيد بصلاح ويتمنى انتقاله لهذا النادي
https://almnatiq.net/?p=1074783
المناطق _ وكالات

أعرب نجم منتخب ساحل العاج السابق، ديديه دروغبا، عن رغبته في عودة محمد صلاح مرة أخرى إلى تشلسي ومغادرة ليفربول.

وقالةدروغيا إنه يتمنى رؤيةصلاح في صفوف تشلسي، واصفا تلك الرغبة بأنها “أنانية”.

وأبدى دروغبا إعجابه بالدولي المصري قائلا: “برأيّ سيظل صلاح أفضل اللاعبين سواء استمر مع ليفربول أو ترك الفريق”، حسبما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وأضاف: “سيقدم صلاح أداء رائعا بغض النظر عن الفريق الذي سيلعب لصالحه لأنه يفعل ما ينبغي عمله في الملعب”.

وتابع: “يجيد صلاح التسجيل في المرمى وصناعة الأهداف، وما ينقصه هو ثقة المدرب به بشكل أكبر”.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول الإنجليزي في عام 2023، ورغم وجود نية لدى “الردز” لتجديد عقد اللاعب المصري، إلا أن هناك خلافات بين الطرفين بشأن الأجر الأسبوعي.

Advertisements

روابط ذات صلة

تطور جديد في مفاوضات ريال مدريد مع محمد صلاح

تطور جديد في مفاوضات ريال مدريد مع محمد صلاح
“صلاح” يفاجئ طلاب مدرسة مصرية.. وتلميذ يوجه له سؤالا غير متوقع (فيديو)

“صلاح” يفاجئ طلاب مدرسة مصرية.. وتلميذ يوجه له سؤالا غير متوقع (فيديو)
للرفق بالحيوان.. صلاح يطرح قميصه بمباراة مانشستر يونايتد في مزاد

للرفق بالحيوان.. صلاح يطرح قميصه بمباراة مانشستر يونايتد في مزاد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*