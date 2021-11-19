مأساة جديدة بسبب المخدرات في سوريا.. شاب يقتل أباه ليسرق نقوده

ليست مجرد جريمة قتل، ارتكبها شاب سوري مدمن، بل المأساة في الضحية والسبب، عندما أقدم على قتل والده من أجل سرقة نقوده.
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام، أن معلومات وردت إلى مركز شرطة قرى الأسد في ريف دمشق بوقوع حالة وفاة شخص ناتجة عن أذية في رأس الشخص المتوفى.
وأضاف البيان أن التحقيقات بيّنت أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري بالرأس من جهة الخلف عن طريق بندقية صيد.
كما تبين أن هناك مجموعة من الأشخاص يقومون في تلك المنطقة بترويج وتعاطي مادة الحشيش المخدرة.
يُشار إلى أن مراقبين كانوا حذّروا من تزايد الحوادث الأمنية والجرائم المرتبطة بانتشار المواد المخدرة في سوريا، لا سيما في صفوف الشباب.
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