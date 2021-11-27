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حالة الطقس: أمطار وضباب في مكة والباحة وعسير وجازان

حالة الطقس: أمطار وضباب في مكة والباحة وعسير وجازان
https://almnatiq.net/?p=1074796
المناطق _واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائم جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

 

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم / ساعة وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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