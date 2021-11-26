اللاعب البرازيلي دانكلير بيريرا: السعودية جميلة بكل ما فيها

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تحدث اللاعب البرازيلي دانكلير بيريرا، مدافع النادي الأهلي، عن تجربته في دوري المحترفين وبداياته مع النادي الأهلي، مؤكدًا أنه الآن واقع في عشق جمهور الأهلي، ويستمتع بالحياة في المملكة

وتفصيلًا قال بيريرا عن تلقيه عرض الأهلي: عندما تلقيت عرض الأهلي تواصلت مع اللاعب سوزا واللاعب انسيلمو، وأخبراني بأن الأجواء الرياضية والعائلية رائعة، وتساعد في نجاح أي لا لاعب.

وعن مميزات دوري المحترفين، تابع مدافع الأهلي: الدوري السعودي يمتلك لاعبين جيدين ما جعله قويًا، ولديه مهاجمون على درجة عالية من البراعة، ولا ننسى وجود اللاعبين المحليين أصحاب المستويات الكبيرة والموهبة الجيدة.. الدوري هنا ليس سهلًا، وأحترم كل المهاجمين.

أما فيما يتعلق ببداياته مع الأهلي، فأكد أن البداية كانت صعبة في بداية الموسم وبوجود اللاعبين الجدد لم يكن من السهل إيجاد الانسجام والتأقلم، مشيرًا إلى أن الأهلي يملك لاعبين جيدين، وعندما يكتمل الفريق سيقدم مستويات جميلة.

وتطرق أيضًا للحديث عن تعلقه بجمهور الأهلي، قائلًا: أنا مجنون بحب جماهير الأهلي وكانت تعجبني كلمة (ما يمشي) وتزيديني حماسًا والأهلي يملك جمهورًا عاشقًا يدعمنا بشكل كبير قبل كل مباراة بطاقة كبيرة من خلال نشيد النادي.

السعودية جميلة بكل ما فيها

أما عن حياته وعائلته في المملكة، فأكد بيريرا أنه يشعر وكأنه في بيته خاصة أن الكل يتعامل معه بشكل جيد، وهو ما تشعر به زوجته أيضًا وطفلاه الاثنان، وذلك بحسب برنامج «في المرمى»، المذاع على قناة العربية.

وأضاف: في السعودية أشعر كأني في بيتي فالكل هنا طيبون وتعاملهم أكثر من رائع والحياة جميلة خاصة الأسواق.. السعودية دولة عالمية في كل شيء، وأجدها من أجمل الدول التي ذهبت لها، وكذلك جدة مدينة جميلة بكل ما فيها.