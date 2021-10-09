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“مراكش” يحطم الرقم القياسي لأغلى ماعز في أستراليا

“مراكش” يحطم الرقم القياسي لأغلى ماعز في أستراليا
https://almnatiq.net/?p=1074821
المناطق _ متابعات

حطم ماعز الرقم القياسي في أستراليا، وذلك بعدما بيع في مزاد بقيمة 21 ألف دولار.

وأقيم المزاد بمدينة كوبار غربي نيو ساوث ويلز، حيث شهد بيع الماعز “مراكش”، مقابل 21 ألف دولار، بعدما كان ثمن أغلى حيوان قبله لا يتجاوز 12 ألف دولار.

ونقلت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية عن مالك الماعز، أندرو موسيلي قوله: “يمثل حصولي على مراكش صفقة مميزة. إنه لطيف ويتمتع بجسد متناسق من حيث العضلات والدهون”.

وأرجع موسيلي ارتفاع أسعار الماعز البري في المزادات إلى تراجع أعدادها، نتيجة للصيد الجائر.

كذلك لفت موسيلي إلى التكاليف المرتفعة التي تنفق على الماعز التي تربى في الحظائر، حيث يتم إطعامها علفا عالي الجودة، كما تتم رعايتها في أماكن مغلقة في حال سوء لأحوال الجوية.

 

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