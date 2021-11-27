أسعار العملات الرقمية..”أوميكرون” يثير الذعر بالأسواق وبيتكوين تهبط

المناطق _ وكالات

تراجعت العملات الرقمية المشفرة اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، متأثرة باكتشاف سلالة متحورة جديدة لكورونا، يحتمل أن تكون مقاومة للقاحات.

ووصلت السلالة المتحورة التي تمت تسميتها “أوميكرون” ووصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها “سلالة مثيرة للقلق”، إلى بلجيكا بعد اكتشافها في جنوب إفريقيا.

وتراجعت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة، خلال مستهل تعاملات السب، بنسبة 5.54% لتصل إلى 2.47 تريليون دولار، بحجم تداولات في آخر 24 ساعة سجل نحو 160.18 مليار دولار.

وخسرت بيتكوين 8% يوم الجمعة، بعد اكتشاف السلالة المتحورة لفيروس كورونا.

وقد دفع ذلك المستثمرين إلى التخلي عن الأصول ذات المخاطر العالية مقابل أصول يعتبرونها أكثر أمنا مثل السندات والين والدولار.

انخفض سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 6.16% ليصل إلى 54290.45 دولار.

وتراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 7.61% إلى 4094.36 دولار.

وهبط سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 5.25% لتصل إلى 590.55 دولار.

ونزل سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 6.20% ليسجل 1.54 دولار.

وانخفض سعر عملة ريبل XRP بنسبة 7.60% إلى 0.954 دولار.

وهوى سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 10.23% إلى 34.90 دولار.

وانخفض سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 5.24% ليصل إلى 0.2062 دولار.

وهبط سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 8.59% ليصل إلى 197.95 دولار.

ونزل سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 5.67% إلى 24.63 دولار.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية بشدة يوم الجمعة، حيث تكبد المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز 500 أكبر خسارة يومية بالنقاط المئوية منذ شهور، وانخفضت بشدة القطاعات التي كانت قد استفادت من إعادة فتح الاقتصادات، بفعل أنباء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات.