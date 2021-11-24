احدث الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا بذكرى استقلال بلاده
أهم الاخبار
 تأجيل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بسبب متحور اوميكرون
أبرز المواد
 استبعاد زياد الجهني من قائمة الأخضر في “كأس العرب”.. واستدعاء رديف
أبرز المواد
 تسريبات تكشف أول 3 متسابقين في صراع الكرة الذهبية
أبرز المواد
 «أوميكرون» يجبر سلطنة عمان على تعليق دخول القادمين من 7 دول إفريقية
أبرز المواد
 “وان بلس” تنوي دعم هواتفها بكاميرات استثنائية في عام 2022
أبرز المواد
 لماذا أطلقت «الصحة العالمية» اسم «أوميكرون» على متحور كورونا الجديد؟
أبرز المواد
 يمنع الالتهاب ويحفز الكبد.. فوائد تناول القرنفل على الريق
أبرز المواد
 «زاتكا» تجدد التذكير: لا يوجد برنامج محدد أو ملزم لإصدار الفاتورة الإلكترونية
أهم الاخبار
 6 علامات بالأظافر قد تكشف عن أمراض أبرزها السرطان.. تعرف عليها
أبرز المواد
 أمانة الرياض: مباشرة وإغلاق 400 بلاغ خطير بنسبة تنفيذ 100%
أبرز المواد
 بنك التنمية الاجتماعية يحدد خطوات استعادة الأموال الزائدة
أبرز المواد
عاجل

الداخلية: تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا وإليها

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا بذكرى استقلال بلاده

أهم الاخبار
تأجيل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بسبب متحور اوميكرون

تأجيل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بسبب متحور اوميكرون

أبرز المواد
استبعاد زياد الجهني من قائمة الأخضر في “كأس العرب”.. واستدعاء رديف

استبعاد زياد الجهني من قائمة الأخضر في “كأس العرب”.. واستدعاء رديف

أبرز المواد
تسريبات تكشف أول 3 متسابقين في صراع الكرة الذهبية

تسريبات تكشف أول 3 متسابقين في صراع الكرة الذهبية

أبرز المواد

«زاتكا» تجدد التذكير: لا يوجد برنامج محدد أو ملزم لإصدار الفاتورة الإلكترونية

«زاتكا» تجدد التذكير: لا يوجد برنامج محدد أو ملزم لإصدار الفاتورة الإلكترونية
https://almnatiq.net/?p=1074858
المناطق _ الرياض

جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)، التذكير، بعدم وجود برنامج محدد أو ملزم لإصدار الفاتورة الإلكترونية، وأنها قد تقوم بالإلزام ببرنامج محدد في وقت لاحق.

وذكر حساب «اسأل الزكاة»التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن يهذا الخصوص، أنه «لا يجب أن يكون نظام الفوترة الإلكتروني المستخدم معتمدًا من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو جهة خارجية، للمرحلة الأولى، وقد تقوم الهيئة بالإلزام بهذا المتطلب لاحقا»

وقال المواطن في استفساره، إن لديه برنامجا يستوفي جميع الشروط المطلوبة في الفاتورة الإلكترونية، فهل يجب عليه شراء برنامج آخر من شركة معتمدة لدى هيئة الزكاة؟

وكانت هيئة الزكاة أوضحت في وقت سابق، أنه ابتداء من 4 ديسمبر 2021م، يلزم جميع المكلفين المقيمين في المملكة، الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة الى أي طرف يقوم بإصدار فاتورة ضريبية بالنيابة عن المكلف الخاضع لضريبة القيمة المضافة، بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة)

وأضافت أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي، وهو 375 ألف ريال، أما الاشخاص التي تتخطى إيراداتهم (187,500) ريال سعودي ولا تتجاوز (375,000) ريال سعودي فهم مؤهلين للتسجيل الاختياري

أما الاشخاص الذين تقل إيراداتهم السنوية عن (187500) ريال، فهم غير ملزمين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

Advertisements

روابط ذات صلة

3 شروط لإعفاء المركبات من احتساب الرسوم الجمركية

3 شروط لإعفاء المركبات من احتساب الرسوم الجمركية
“الزكاة” تكشف عن إجراءات الاعتراض على ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة” تكشف عن إجراءات الاعتراض على ضريبة القيمة المضافة
تبدأ بـ 5 آلاف ريال.. “الزكاة” تكشف عن قيمة غرامات مخالفة الفوترة الإلكترونية

تبدأ بـ 5 آلاف ريال.. “الزكاة” تكشف عن قيمة غرامات مخالفة الفوترة الإلكترونية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*