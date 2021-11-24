«زاتكا» تجدد التذكير: لا يوجد برنامج محدد أو ملزم لإصدار الفاتورة الإلكترونية

المناطق _ الرياض

جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)، التذكير، بعدم وجود برنامج محدد أو ملزم لإصدار الفاتورة الإلكترونية، وأنها قد تقوم بالإلزام ببرنامج محدد في وقت لاحق.

وذكر حساب «اسأل الزكاة»التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن يهذا الخصوص، أنه «لا يجب أن يكون نظام الفوترة الإلكتروني المستخدم معتمدًا من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو جهة خارجية، للمرحلة الأولى، وقد تقوم الهيئة بالإلزام بهذا المتطلب لاحقا»

وقال المواطن في استفساره، إن لديه برنامجا يستوفي جميع الشروط المطلوبة في الفاتورة الإلكترونية، فهل يجب عليه شراء برنامج آخر من شركة معتمدة لدى هيئة الزكاة؟

وكانت هيئة الزكاة أوضحت في وقت سابق، أنه ابتداء من 4 ديسمبر 2021م، يلزم جميع المكلفين المقيمين في المملكة، الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة الى أي طرف يقوم بإصدار فاتورة ضريبية بالنيابة عن المكلف الخاضع لضريبة القيمة المضافة، بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة)

وأضافت أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي، وهو 375 ألف ريال، أما الاشخاص التي تتخطى إيراداتهم (187,500) ريال سعودي ولا تتجاوز (375,000) ريال سعودي فهم مؤهلين للتسجيل الاختياري

أما الاشخاص الذين تقل إيراداتهم السنوية عن (187500) ريال، فهم غير ملزمين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.