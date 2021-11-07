يمنع الالتهاب ويحفز الكبد.. فوائد تناول القرنفل على الريق

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تعتبر القرنفل من النباتات كثيرة الاستخدام في الطب الطبيعي وتشتهر بشكل خاص فوائد القرنفل على الريق حيث يكون الجسم مستعدًا لاستقبال جميع الفوائد دون تراكم أي فضلات في الأمعاء والمعدة والقولون مما يسهل امتصاص الفوائد، واستخدم القرنفل منذ القدم خصيصًا لتسكين الألم حيث عرف بقدرته الطبيعية على تسكين الآلام وخاصة الآلام الشديدة مثل آلام الأسنان إضافة إلى قدرته على إزالة المسبب للألم، مثل الالتهابات وغيرها مما يساهم في شفاء المصاب.

يساعد استخدام القرنفل في خفض خطر الإصابة بالالتهابات وذلك بسبب المواد الموجودة فيه والتي تمتاز بخصائصها المضادة للالتهابات ومن أهمها مادة اليوجينول.

حيث تساعد مادة اليوجينول في التقليل من ردة الفعل الالتهابية للجسم مما يقلل من خطر الإصابة بالتهابات المفاصل كما يساعد في التخفيف من أعراضه في حال الإصابة به.

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ويحتوي القرنفل على العديد من المواد والتي لها دور كبير في صحة الإنسان ومنها مضادات الأكسدة، وهذا يعني أنها تعمل على التقليل من مشكلة الإجهاد التأكسدي الناتجة عن تراكم الجذور الحرة في الجسم.