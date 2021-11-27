لماذا أطلقت «الصحة العالمية» اسم «أوميكرون» على متحور كورونا الجديد؟

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في الوقت الذي ينظر فيه العالم بترقب إلى متحور كورونا الجديد، يبحث العديد من الناس عن سبب تسمية منظمة الصحة العالمية للمتحور للجديد بـ”أوميكرون”.

وتعني تسمية “أوميكرون” التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية على المتحور الجديد « حرف o» باليونانية وهو احرف الخامس في أبجديتها.

واعتادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة منذ ظهور فيروس كورونا على استخدام أحرف من الأبجدية اليونانية، مثل «ألفا وبيتا وغاما ودلتا» من أجل تسمية المتحورات التي ظهرت لاحقًا.

وكان العلماء أعلنوا، الخميس الماضي، أنهم اكتشفوا شكلا جديدًا من كورونا في جنوب إفريقيا أشد فتكا متعدد الطفرات.

ونتيجة لذلك، علقت دول عدة أوروبية وآسيوية وأفريقية بالإضافة إلى الولايات المتحدة رحلاتها الجوية مع جنوب أفريقيا، فيما أوصى الاتحاد الأوروبي بتعليق جميع الرحلات من وإلى جنوب إفريقيا و6 دول مجاورة لها.

واعتبرت جنوب أفريقيا أن الإجراءات الصارمة التي اتخذها عدد من الدول وتؤثر على الاقتصاد والسياحة، يمكن أن تدفع البلدان إلى عدم الإبلاغ عن اكتشاف أي متحورات مستقبلية، خشية التعرض لإجراءات عقابية مماثلة.

فيما قالت الوكالة الأوروبية للأدوية، أمس الجمعة، إنه من «السابق لأوانه» التخطيط لتكييف اللقاحات مع المتحور الجديد لفيروس كورونا.