احدث الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا بذكرى استقلال بلاده
أهم الاخبار
 تأجيل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بسبب متحور اوميكرون
أبرز المواد
 استبعاد زياد الجهني من قائمة الأخضر في “كأس العرب”.. واستدعاء رديف
أبرز المواد
 تسريبات تكشف أول 3 متسابقين في صراع الكرة الذهبية
أبرز المواد
 «أوميكرون» يجبر سلطنة عمان على تعليق دخول القادمين من 7 دول إفريقية
أبرز المواد
 “وان بلس” تنوي دعم هواتفها بكاميرات استثنائية في عام 2022
أبرز المواد
 لماذا أطلقت «الصحة العالمية» اسم «أوميكرون» على متحور كورونا الجديد؟
أبرز المواد
 يمنع الالتهاب ويحفز الكبد.. فوائد تناول القرنفل على الريق
أبرز المواد
 «زاتكا» تجدد التذكير: لا يوجد برنامج محدد أو ملزم لإصدار الفاتورة الإلكترونية
أهم الاخبار
 6 علامات بالأظافر قد تكشف عن أمراض أبرزها السرطان.. تعرف عليها
أبرز المواد
 أمانة الرياض: مباشرة وإغلاق 400 بلاغ خطير بنسبة تنفيذ 100%
أبرز المواد
 بنك التنمية الاجتماعية يحدد خطوات استعادة الأموال الزائدة
أبرز المواد
عاجل

الداخلية: تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا وإليها

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا بذكرى استقلال بلاده

أهم الاخبار
تأجيل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بسبب متحور اوميكرون

تأجيل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بسبب متحور اوميكرون

أبرز المواد
استبعاد زياد الجهني من قائمة الأخضر في “كأس العرب”.. واستدعاء رديف

استبعاد زياد الجهني من قائمة الأخضر في “كأس العرب”.. واستدعاء رديف

أبرز المواد
تسريبات تكشف أول 3 متسابقين في صراع الكرة الذهبية

تسريبات تكشف أول 3 متسابقين في صراع الكرة الذهبية

أبرز المواد

لماذا أطلقت «الصحة العالمية» اسم «أوميكرون» على متحور كورونا الجديد؟

لماذا أطلقت «الصحة العالمية» اسم «أوميكرون» على متحور كورونا الجديد؟
https://almnatiq.net/?p=1074864
المناطق _ متابعات

في الوقت الذي ينظر فيه العالم بترقب إلى متحور كورونا الجديد، يبحث العديد من الناس عن سبب تسمية منظمة الصحة العالمية للمتحور للجديد بـ”أوميكرون”.

وتعني تسمية “أوميكرون” التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية على المتحور الجديد « حرف o» باليونانية وهو احرف الخامس في أبجديتها.

واعتادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة منذ ظهور فيروس كورونا على استخدام أحرف من الأبجدية اليونانية، مثل «ألفا وبيتا وغاما ودلتا» من أجل تسمية المتحورات التي ظهرت لاحقًا.

ظهور المتحور الجديد في جنوب أفريقيا

وكان العلماء أعلنوا، الخميس الماضي، أنهم اكتشفوا شكلا جديدًا من كورونا في جنوب إفريقيا أشد فتكا متعدد الطفرات.
ونتيجة لذلك، علقت دول عدة أوروبية وآسيوية وأفريقية بالإضافة إلى الولايات المتحدة رحلاتها الجوية مع جنوب أفريقيا، فيما أوصى الاتحاد الأوروبي بتعليق جميع الرحلات من وإلى جنوب إفريقيا و6 دول مجاورة لها.

واعتبرت جنوب أفريقيا أن الإجراءات الصارمة التي اتخذها عدد من الدول وتؤثر على الاقتصاد والسياحة، يمكن أن تدفع البلدان إلى عدم الإبلاغ عن اكتشاف أي متحورات مستقبلية، خشية التعرض لإجراءات عقابية مماثلة.

فيما قالت الوكالة الأوروبية للأدوية، أمس الجمعة، إنه من «السابق لأوانه» التخطيط لتكييف اللقاحات مع المتحور الجديد لفيروس كورونا.

Advertisements

روابط ذات صلة

«أوميكرون» يجبر سلطنة عمان على تعليق دخول القادمين من 7 دول إفريقية

«أوميكرون» يجبر سلطنة عمان على تعليق دخول القادمين من 7 دول إفريقية
أسعار العملات الرقمية..”أوميكرون” يثير الذعر بالأسواق وبيتكوين تهبط

أسعار العملات الرقمية..”أوميكرون” يثير الذعر بالأسواق وبيتكوين تهبط
“أوميكرون”.. جنوب أفريقيا تعتبر قرار تعليق السفر غير مبرر

“أوميكرون”.. جنوب أفريقيا تعتبر قرار تعليق السفر غير مبرر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*