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“وان بلس” تنوي دعم هواتفها بكاميرات استثنائية في عام 2022

“وان بلس” تنوي دعم هواتفها بكاميرات استثنائية في عام 2022
https://almnatiq.net/?p=1074867
المناطق _ متابعات

كشفت شركة “وان بلس” الصينية الرائدة عن نيتها دعم هواتفها الذكية الحديثة بكاميرات استثنائية في عام 2022.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو” أن “وان بلس” تنوي تزويد كاميرات هواتفها الذكية بتقنيات أكثر تقدمًا لصناع أفلام الفيديو المحترفين، بعدد من الابتكارات الرائدة.

وستدعم “وان بلس” تقنيات الكاميرات الخاصة بها باتفاقية شراكة مع شركة “هاسلبليد” المصنعة للكاميرات الاحترافية الأسطورية.

ونقل التقرير عن هيساوهوا تشنج رئيس قسم التصوير في وان بلس، قوله: إنه سينصب تركيز الشركة على تحسين أداء الكاميرا، من خلال الاستثمارات والشراكات الإستراتيجية التي تعزز تجربة التصوير للمستخدمين.

في وقت سابق من هذا العام تعاونت الشركة مع “هاسلبليد” لسلسلة “وان بلس 9” لتقديم تجربة كاميرا فائقة للمستخدمين مع أول كاميرا هاسيلبليد للجوال.

وقال تشنغ: “سيتم طرح الشراكة على مراحل متعددة بدءًا من مجالات تشمل ضبط الألوان ومعايرة المستشعرات، ثم التوسع لاحقًا لتشمل تعاونًا إضافيًا في الأجهزة لتحسين معيار العدسة والبصرية، والتي سنراها في أجهزة وان بلس الرئيسية المستقبلية”.

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