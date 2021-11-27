«أوميكرون» يجبر سلطنة عمان على تعليق دخول القادمين من 7 دول إفريقية

المناطق _ وكالات

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم السبت، تعليق دخول القادمين من 7 دول إفريقية إلى السلطنة بسبب المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون”.

وقالت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في السلطنة، إنَّها قررت تعليق دخول القادمين من كل من جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

وأضافت اللجنة أنَّ القرار يسري على القادمين أيضًا من أي دولة أخرى إن كانوا مروا بأي من هذه الدول السبع خلال الـ 14 يوما السابقة.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار سيسري ابتداءً من صباح يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا ضمن قائمة “المتغيرات المثيرة للقلق”.

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي، إن المتغير الذي عرف أولا باسم “B.1.1.529” أصبح رسميا أحد أشكال القلق، وإنها أطلقت عليه الاسم “أوميكرون”، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.

وذكرت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوباء: “يحتوي المتحور الجديد على بعض الخصائص المثيرة للقلق، حيث شهد عددًا كبيرًا من الطفرات، وبعض هذه الطفرات لها خصائص مثيرة للقلق”.