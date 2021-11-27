تسريبات تكشف أول 3 متسابقين في صراع الكرة الذهبية

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اقترب موعد الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، والتي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية سنويا لأفضل لاعب في العالم.

ومن المقرر أن تحتضن مدينة باريس الفرنسية، حفل جوائز الكرة الذهبية يوم الإثنين المقبل، بعدما حُجبت لأول مرة في التاريخ العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا بقرار من الجهة المنظمة.

ويتنافس على الكرة الذهبية هذا العام 30 لاعبا، أبرزهم المصري محمد صلاح (ليفربول)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) والفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد).

وفجر جوسيب بيدرول المقدم الشهير لبرنامج “إل تشيرينجيتو” التليفزيوني الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن كشف عن الترتيب النهائي لصراع الجائزة هذا العام.

وأشار بيدرول إلى حلول ميسي في المرتبة الأولى بعدما حصد أغلب الأصوات، مما يعني تتويجه بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته، ليبتعد عن كريستيانو رونالدو، الذي حصدها 5 مرات حتى الآن.

وتكمن المفاجأة في صاحب المركز الثاني، حيث حل الفرنسي بنزيما خلف ليو مباشرة، متفوقا على باقي اللاعبين، بمن فيهم رونالدو، زميله السابق في ريال مدريد.

ورغم توقعات البعض لتتويجه بالجائزة هذا العام بعدما حُرم منها في 2020، إلا أن ليفاندوفسكي جاء خلف بنزيما في المرتبة الثالثة، رغم مستواه الثابت وتألقه طيلة العام.

واستفاد ميسي من تتويجه أخيرا بلقب كوبا أمريكا 2021 مع منتخب الأرجنتين، رغم عدم ظهوره بأفضل مستوياته على صعيد الأندية، سواء مع برشلونة الإسباني في النصف الأول من العام أو مع فريقه الحالي المنضم إليه الصيف الماضي.

ولم يشفع لليفاندوفسكي تتويجه بالحذاء الذهبي لأول مرة في مسيرته بعدما سجل 41 هدفا في الدوري الألماني، متفوقا بأهدافه على كافة نجوم الملاعب في الدوريات الأوروبية المختلفة.