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تقنية غير مسبوقة لخفض نسبة السكر في الدم دون أدوية.. تعرف عليها

تقنية غير مسبوقة لخفض نسبة السكر في الدم دون أدوية.. تعرف عليها
https://almnatiq.net/?p=1074885
المناطق _ متابعات

كشف طبيب بريطاني عن تقنية غير مسبوقة في مجال علاج مرض السكر، يمكن استخدامها لخفض نسبته في الدم دون أدوية.

 

وفي مقال بصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نصح الطبيب مايكل موسلي باستخدام تقنية الغناء لخفض نسبة السكر في الدم دون تناول الأدوية.

 

وأكد الطبيب أن هذا الأسلوب سيقلل من مستوى الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن الاستجابة للتوتر.

 

وقال موسلي: هذا بدوره يجب أن يخفض ضغط الدم وسكر الدم (الكورتيزول يزيد نسبة السكر في الدم عن طريق تحويل البروتين إلى جلوكوز). يمكن أن يعمل على الفور تقريبا.

 

وأوضح الطبيب أن طريقة أخرى سهلة لخفض مستويات السكر في الدم هي الاستحمام بماء ساخن.

وأضاف: الغمر اليومي في الماء الساخن يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، فالحرارة توسع الأوعية الدموية، مما يسهل على القلب توزيع الدم في جميع أنحاء الجسم.

 

وأشار موسلي أيضا إلى تناول الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على 75% على الأقل من الكاكاو، كطريقة سريعة للتعامل مع المشكلة.

 

وأخيرا، أوصى بالإشراف على الوزن وتناول كميات أقل من الملح وممارسة الرياضة.

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