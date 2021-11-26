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النصر يكسر عقدة ملعب عبدالله الفيصل

النصر يكسر عقدة ملعب عبدالله الفيصل
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المناطق _ جدة

أخيرًا وبعد طول انتظار.. تمكن فريق النصر من كسر عقدة ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، حينما فاز على الأهلي مساء أمس الجمعة، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

 

واستعصى الفوز على النصر طيلة 14 عاما وتحديدًا منذ سبتمبر 2007، حين تغلب «العالمي» على الأهلي بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

 

ويعد فوز النصر على الأهلي أمس، هو الأول ضمن مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بنظامها الحديث، حيث التقى الفريقان من قبل أربع مرات على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، فكان الفوز من نصيب الأهلي مرتين، وتعادل الفريقان مرتين.

وبفوز النصر على الأهلي، رفع الفريق رصيده إلى 17 نقطة متقدما إلى المركز السابع، بينما توقف رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز التاسع.

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