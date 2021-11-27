احدث الأخبار

«لائحة نظام الجمارك» توضح شروط قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي
أهم الاخبار
 جولة خاصة لـ”صحيفة المناطق” في “جدة التاريخية”.. أيقونة حضارية مضيئة في عروس البحر الأحمر
أبرز المواد
 عاجل.. الموت يفجع الفنان محمد هنيدي
أبرز المواد
 تعليمات جديدة من سفارة المملكة بهولندا لمواجهة انتشار كورونا
أهم الاخبار
 جامعة الملك عبدالله تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
أهم الاخبار
 ميليشيا الحوثي تفخخ مركزًا صحيًا بـ10 ألغام.. وفريق «مسام» ينجح في انتشالها
أهم الاخبار
 الرئيس الفرنسي يزور 3 دول خليجية بينهم السعودية
دولي
 هل يجب الإفصاح عن الراتب كاملا عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟
أهم الاخبار
 النصر يكسر عقدة ملعب عبدالله الفيصل
أبرز المواد
 تقنية غير مسبوقة لخفض نسبة السكر في الدم دون أدوية.. تعرف عليها
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا بذكرى استقلال بلاده
أهم الاخبار
 تأجيل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بسبب متحور اوميكرون
أبرز المواد
عاجل

الداخلية: تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا وإليها

«لائحة نظام الجمارك» توضح شروط قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي

«لائحة نظام الجمارك» توضح شروط قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي

أهم الاخبار
جولة خاصة لـ”صحيفة المناطق” في “جدة التاريخية”.. أيقونة حضارية مضيئة في عروس البحر الأحمر

جولة خاصة لـ”صحيفة المناطق” في “جدة التاريخية”.. أيقونة حضارية مضيئة في عروس البحر الأحمر

أبرز المواد
عاجل.. الموت يفجع الفنان محمد هنيدي

عاجل.. الموت يفجع الفنان محمد هنيدي

أبرز المواد
تعليمات جديدة من سفارة المملكة بهولندا لمواجهة انتشار كورونا

تعليمات جديدة من سفارة المملكة بهولندا لمواجهة انتشار كورونا

أهم الاخبار

هل يجب الإفصاح عن الراتب كاملا عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟

هل يجب الإفصاح عن الراتب كاملا عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟
https://almnatiq.net/?p=1074892
المناطق _ الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدى إمكانية تسجيل الراتب كاملًا أو 50% منه عند التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

 

وأكدت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنّه لابد من إدخال الراتب بشكل كامل، ويؤخذ بالاعتبار كافة أنواع الدخل ويستثنى منها إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة، وفقا لنظام الضمان الاجتماعي المطور.

الإفصاح عن مصادر الدخل

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للموارد البشرية: « عند التسجيل في ضمان الاجتماعي المطور، هل أضع الراتب كاملا او 50٪ منه؟».

وكانت وزارة الموارد البشرية قالت عبر «تويتر» إنَّه يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة بما فيها الممتلكات والأصول والثروة، وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي المطور.

Advertisements

روابط ذات صلة

الموارد البشرية توضح تأثير دخل الزوجة على استحقاق زوجها لمعاش الضمان

الموارد البشرية توضح تأثير دخل الزوجة على استحقاق زوجها لمعاش الضمان
هل مستفيد الضمان الاجتماعي يسجل تلقائيًا بالنظام المطور؟.. «الموارد البشرية» توضح

هل مستفيد الضمان الاجتماعي يسجل تلقائيًا بالنظام المطور؟.. «الموارد البشرية» توضح
“الموارد البشرية” تكشف مدى أحقية المتقاعدين وغير الموظفين في معاش الضمان الاجتماعي المطور (فيديو)

“الموارد البشرية” تكشف مدى أحقية المتقاعدين وغير الموظفين في معاش الضمان الاجتماعي المطور (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*