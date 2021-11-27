هل يجب الإفصاح عن الراتب كاملا عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟

المناطق _ الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدى إمكانية تسجيل الراتب كاملًا أو 50% منه عند التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وأكدت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنّه لابد من إدخال الراتب بشكل كامل، ويؤخذ بالاعتبار كافة أنواع الدخل ويستثنى منها إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة، وفقا لنظام الضمان الاجتماعي المطور.

الإفصاح عن مصادر الدخل

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للموارد البشرية: « عند التسجيل في ضمان الاجتماعي المطور، هل أضع الراتب كاملا او 50٪ منه؟».

وكانت وزارة الموارد البشرية قالت عبر «تويتر» إنَّه يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة بما فيها الممتلكات والأصول والثروة، وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي المطور.