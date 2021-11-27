الرئيس الفرنسي يزور 3 دول خليجية بينهم السعودية

المناطق _ وكالات

أعلن قصر الإليزيه أمس الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بجولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر يومي الثالث والرابع من ديسمبر القادم.

ويرافق ماكرون وفد فرنسي كبير يضم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ورئيس المخابرات الخارجية برنار إيمييه.

وكانت مصادر دبلوماسية غربية في الرياض، أفادت بأنَّ ماكرون سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعددًا من كبار المسؤولين بينهم وزيرا الطاقة والخارجية.

وأكَّدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن زيارة ماكرون المؤجلة إلى المملكة ستأتي ضمن جولة تشمل أيضًا الإمارات.

وذكرت أنَّ الزيارة تأتي في ختام جولة مباحثات حول نووي إيران، ينتظر انطلاقها 29 نوفمبر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا بين إيران والدول الكبرى.

ولفتت المصادر إلى أن مناقشات الجانبين تتناول المستجدات على صعيد الحرب في اليمن في ضوء رفض مليشيات الحوثي الاستجابة لنداءات السلام، فضلا عن الوضع على الساحتين العراقية والسورية، وتطورات القضية الفلسطينية.