جامعة الملك عبدالله تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

المناطق _ جدة

كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وبحثية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنَّ المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي مالي، عالم/ علم الجينوم، عالم/ التصور وعلوم البيانات المتطورة، كاتب ومحرر/ بحوث المختبرات وعمليات البنية التحتية، أخصائي علم المحيطات/ المختبر الساحلي للبحار والموارد، مهندس حلول المشاريع.

وأفادت أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 نوفمبر 2021م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول إلى الرابط التالي اضغط هنا