تعليمات جديدة من سفارة المملكة بهولندا لمواجهة انتشار كورونا

المناطق _ الرياض

نبَّهت سفارة المملكة في هولندا، جميع المواطنين المتواجدين على الأراضي الهولندية بضرورة التقيد بالتعليمات الجديدة للحد من تفشي فيروس “كورونا”.

وقالت السفارة، إن الحكومة الهولندية قررت اعتبارا من يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري تطبيق التدابير الاحترازية والمتمثلة في: إغلاق محلات التموين في الساعة الـ8 مساء، وإغلاق المطاعم والكافيهات والمؤسسات الثقافية والرياضية الساعة الـ5 مساء.

وأشارت إلى أنَّ المدارس ستستمر بإلزام الطلاب من الصف السادس بارتداء الكمامات، مع ضرورة الالتزام بالحفاظ على مسافة 1.5 متر في الأماكن العامة، وفي حالة عدم الالتزام بها سوف تفرض غرامة 95 يورو.