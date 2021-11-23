جولة خاصة لـ”صحيفة المناطق” في “جدة التاريخية”.. أيقونة حضارية مضيئة في عروس البحر الأحمر

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في كل منطقة من مناطق المملكة الشاسعة تجد أسرارا دفينة وكنوزا لا مثيل لها، وفي كل زاوية من زواياها يحكي التاريخ قصصا لا نهاية لها عن بشر وأمم سابقة عاشوا واستوطنوا وأقاموا المجتمعات والحضارات والأمم وتركوا خلفهم الأبنية والمعالم والآثار والأيقونات التي تذكرنا بهم وتخلد كل ما خلفوه من إرث إسلامي وإنساني لا حدود له.

«جدة».. عروس البحر الأحمر ودرة المملكة المتلألئة على ساحل البحر الأحمر، وأحد أكبر موانئ الشرق الأوسط والعالم، وأيضا مدينة الكنوز والآثار التي لا تقدر بثمن، أحد تلك النماذج الأثرية العظيمة التي تحتويها المملكة.

لم تبدأ قصة جدة مع آثارها العظيمة ومعالمها العتيقة وإنما من اسمها فهو بحد ذاته مثار دهشة وانبهار، فقد اختلف المؤرخون حول سبب تسمية مدينة جدة، وقد ذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، أن أَصل تسمية المدينة «جُدّة»؛ والتي تعني شاطئ البحر، وهذا ما ذكره أيضا ابن بطوطة في رحلته، وهناك من يقول بأن الاسم هو جدة؛ نسبة لجدة البشر حواء، التي يقولون أنها نزلت إليها من الجنة، ودفنت فيها؛ لذلك توجد في المدينة مقبرة تسمى مقبرة أمنا حواء.

النشاة:

رغم أن تاريخ المدينة يعود إلى مرحلة ما قبل ظهور الإسلام بمئات السنين إلا أن التاريخ الأكبر للمدينة جاء مع الإسلام، حيث شهدت جدة تطورًا كبيرًا في عهد الخلفاء الراشدين، خاصة الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. حيث ازدهرت الفتوحات الإسلامية في البحر في عهده، وبدأت انتشار فكرة الموانئ البحرية.

فاتخذ عثمان رضي الله عنه مدينة جدة ميناءً لمكة المكرمة في عام 26 هـ/ 647 م، وهو ما أكسب المدينة أهمية تاريخية وجغرافية على مر العصور، وأصبحت أحد أهم المدن الساحلية على البحر الأحمر.

وقد تمتعت جدة بطراز خاص ومميز دونًا عن باقِ المدن الساحلية الحجازية، وتمثل هذه الفن المعماري الحجازي في عدد من المعالم التاريخية والتي من أبرزها الروشان الحجازي والمساجد التاريخية التي كانت تتمتع بطراز معماري فريد، والتي على رأسها مسجد عثمان بن عفان، وكذلك مسجد الإمام الشافعي رحمه الله وغيرها من المساجد

وحتى اليوم يوجد العديد من المعالم الأثرية والتاريخية أهمها:

بوابة جدة وسورها:

تشتهر مدينة جدة أكثر ما تشتهر ببوابة جدة التاريخية، وكذلك السور الذي يربط بين تلك البوابات

حارات جدة القديمة:

وانقسمت مدينة جدة من الداخل إلى عدة أحياء أو مناطق أُطلق عليها قديمًا اسم “حارات جدة القديمة”، وقد كانت تلك الحارات تُسمى على أسماء أحداث حدوث فيها أو حسب موقعها الجغرافي. منها: حارة المظلوم، حارة اليمن، حارة الشام، حارة البحر، حارة الكرنتينه

المساجد القديمة:

وتضم جدة العديد من المساجد التاريخية وأبرزها: مسجد عثمان بن عفان، مسجد الإمام الشافعي، مسجد الباشا، مسجد عكاش،

سوق جدة التاريخي:

تشتهر جدة قديمًا بانتشار عدد من الأسواق والمحلات الشعبية، ومنها: سوق البدو،سوق الندى، سوق العلوي، سوق الحراج، سوق الصاغة، سوق الفحم والحطب، سوق النورية



رعاية كريمة:

وانطلاقا من القيمة الأثرية والحضارية الهائلة التي تمثلها «جدة التاريخية»، فقد دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية» ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية والذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسياً لروّاد الأعمال الطموحين.

ويأتي المشروع في سياق حرص واهتمام سموه بالحفاظ على المواقع التاريخية وصونها وتأهيلها، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».

ويعمل المشروع على إبراز المعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة، وذلك بصفتها موقعاً تاريخياً لا مثيل له في المملكة، باحتوائها على أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجداً تاريخياً، و5 أسواق تاريخية رئيسة، إلى جانب الممرات والساحات العريقة، والمواقع ذات الدلالات التاريخية المهمة، مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيساً للحجاج، والتي سيُعيد المشروع بناءها لتحكي لزوار جدة التاريخية القصة العظيمة للحج منذ فجر الإسلام.

ويعد مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية» نموذجاً وطنياً ملهماً لاستثمار المواقع التاريخية وتنميتها لتعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، إلى جانب فوائدها الثقافية والحضارية.



ويمتد العمل على المشروع إلى 15 عاماً، سيتم خلالها تطوير جدة التاريخية وفق مسارات متعددة، تشمل البنية التحتية والخدمية، وتطوير المجال الطبيعي والبيئي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الحَضرية، وذلك بهدف جعل «جدة التاريخية» موقعاً ملهماً في المنطقة، وواجهة عالمية للمملكة.

ويستهدف المشروع خلق بيئة متكاملة في جدة التاريخية، تتوفر فيها مقوّمات طبيعية متعددة، تشمل واجهات بحرية مطورة بطول 5 كلم، ومساحات خضراء وحدائق مفتوحة تغطي 15 في المائة من إجمالي مساحة جدة البلد، ضمن مساحة المشروع البالغة 2.5 كلم مربع. وسيستفيد المشروع من هذه المقوّمات الطبيعية عبر تحويلها إلى عناصر داعمة لبيئة صحية مستدامة تنعدم فيها أسباب التلوث البيئي.

ويراعي التصور الجديد لجدة التاريخية قيمتها في سياق التاريخ الإنساني خاصة بعد إنشاء ميناء بحري رئيس فيها خلال عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، تحوّل في عهد الدولة السعودية إلى ميناء جدة الإسلامي عام 1970م، مانحاً جدة التاريخية فرصة للنمو والتطور خارج أسوار المدينة القديمة، إلى أن استحقت التسجيل في قائمة التراث العالمي لدى «اليونيسكو» عام 2014م.

وسيجعل التصور الجديد من جدة التاريخية مكاناً حاضناً للإبداع، يُتيح لروّاد الأعمال والفنانين والمبدعين الإنتاج والابتكار بتلقائية وطبيعية، ضمن مجتمع إبداعي وفني خلّاق.