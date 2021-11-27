متحور كورونا الجديد.. هل علينا القلق بشأنه؟

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بينما تحاول أغلب دول العالم مداواة الجراح التي سببها انتشار جائحة فيروس كورونا وما خلفه من أكثر من 5 مليون ضحية على مستوى العالم بجانب خسائر اقتصادية واجتماعية هائلة، عاد الفيروس مرة أخرى ليثير الذعر والخوف في الأوساط الدولية.

حالة الذعر سببها رصد نسخة متحورة جديدة من الفيروس مصدرها هذه المرة من جنوب أفريقيا، الأمر الذي استدعى منظمة الصحة العالمية لعقد اجتماع طارئ لبحث الوضع فيما شددت أغلب دول العالم السفر من وإلى عدد من دول جنوب القارة الأفريقية ولا سيما جنوب أفريقيا.

وقد أعلن اكتشاف المتحور الجديد الذي قد يكون معديا جدا في جنوب أفريقيا الخميس، كما تم رصد إصابة أول به في أوروبا في بلجيكا.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم “أوميكرون” على المتحورة الجديدة لكوفيد-19، كما صنفتها “مقلقة”، وأوصى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في شكل عاجل الجمعة لبحث خطر المتحورة الجديدة، الدول الـ27 في الاتحاد بتعليق الرحلات الآتية من هذه المنطقة.

وفي تقرير لتقييم المخاطر، قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) مساء الجمعة إنّ “المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحوّرة سارس-كوف-2 أوميركون في الاتّحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصاديّة الأوروبية، تمّ تقييمه على أنّه مرتفع إلى مرتفع جدّاً”.

تأهب أمريكي:

بدوره، قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، إن بلاده بحاجة لمعرفة المزيد عن المتحور “أوميكرون” المكتشف حديثا في جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أنه “إنذار خطير” ومثير للقلق.

وأعلنت شركة “موديرنا” الأمريكية، أنها ستطور جرعة معززة مضادة لمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، الذي ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وقالت مودرنا إن هذه واحدة من 3 استراتيجيات تعمل عليها الشركة لمواجهة التهديد الجديد، من بينها جرعة أعلى من لقاحها المستخدم حاليا.

سرعة استجابة للمملكة:

بدورها وفي إطار استراتيجية التعامل الاستباقي مع مخاطر الجائحة، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتا من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (كوفيد 19) في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول آخرى.

فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية من دول (جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابواي، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني) وإليها.

وكذلك تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

على أن يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة (5) أيام، على جميع الفئات المستثناة القادمين من هذه الدول، بما في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا، مع تحذير المواطنين والمقيمين إلى تجنب السفر إلى الدول المشار اليها حتى إشعار آخر.

ويتوافق القرار الصادر عن المملكة مع استراتيجية المملكة في الاستجابة السريعة لأي مخاطر محتملة لفيروس كورونا، وكذلك في إطار التعامل الاستباقي والسريع مع الجائحة أو مصادر الخطر الوبائي، يما يسهم في تعزيز الوقاية والمناعة المجتمعية بالمملكة وحماية صحة وسلامة الجميع.

دراسة مستفيضة:

وفي هذا السياق، ذكر متحدث باسم منظمة الصحة العالمية الجمعة أن فهم مستوى انتقال وشدة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا يحتاج إلى “أسابيع عدة”.

وأوضح كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحافي دوري لوكالات الأمم المتحدة أن خبراء من منظمة الصحة العالمية مكلفين بمراقبة التطورات بشأن فيروس كورونا يجتمعون لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف المتحورة التي سميت “بي. 1.1.529” على أنها “مقلقة” أو “يجب مراقبتها”.