عاجل.. الموت يفجع الفنان محمد هنيدي

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المناطق _ متابعات

أعلن الفنان محمد هنيدي، اليوم السبت، وفاة حماه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

وكتب محمد هنيدي: “البقاء لله فقدت اليوم صديقا ووالدا.. والد زوجتي سري الأسعد.. ربنا يرحمه يا رب”.
على صعيد آخر، يصور محمد هيندي، فيلم الجواهرجي، ويشاركه فيه منى زكى ولبلبة، وآسر ياسين وأحمد السعدنى وريم مصطفى وأحمد حلاوة، وعارفة عبدالرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، والعمل من تأليف عمر طاهر، ويخرجه إسلام خيرى.

ويجمع “الجواهرجى” هنيدى ومنى زكى بعد ما يقرب من 23 سنة، بعدما قدما معا الفيلم الشهير “صعيدى فى الجامعة الأمريكية”.

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