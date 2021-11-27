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«لائحة نظام الجمارك» توضح شروط قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي

«لائحة نظام الجمارك» توضح شروط قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي

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«لائحة نظام الجمارك» توضح شروط قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي

«لائحة نظام الجمارك» توضح شروط قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي
https://almnatiq.net/?p=1074918
المناطق _ الرياض

وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، على تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، والتي شملت شروط قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي.

 

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، والتي تضمنت ما يلي:

بناءً على ما ورد في أحكام المادة (48 مكرر) من نظام «قانون» الجمارك الموحد، يجوز للإدارة قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقاً للشروط والضوابط التالية:

‌أ- ترسل الوثائق الإلكترونية من قبل مالك البضاعة أو المفوض عنه.

‌ب- أن تكون الجهة مرسلة الوثيقة الإلكترونية معتمدة من قبل الجمارك ضمن الشروط التي تتخذها الإدارة.

‌ج- للدائرة الجمركية التحقق من صحة الوثائق الإلكترونية المرسلة من الجهة المعتمدة التي أصدرتها.

‌د- للدائرة الجمركية الحق في طلب الوثائق الأصلية.

‌هـ- أن تكون الوثائق الإلكترونية مصدقة أو موقعة إلكترونيا.

‌و- يجب أن تكون جميع الوثائق الإلكترونية عند إرسالها كاملة غير مجزأة.

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