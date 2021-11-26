بدء التقديم اليوم.. قوات الأمن الخاصة تعلن عن حاجاتها لعدة وظائف شاغرة

المناطق_الرياض

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل في عدد من الوظائف الأمنية والمهنية (رجال) للتعيين برتبة (جندي) وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة المحددة، للعمل في إدارات و وحدات قوات الأمن الخاصة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الوظـائف:

1- جندي أمن:

– الثانوية العامة او مايعادلها.

– أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم).

– أن تكون دراسته انتظاماً.

2- فني موسيقى:

– الثانوية العامة او مايعادلها

– أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم).

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

3- لحّام:

– لايقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم او دورات تخصصية لاتقل مدتها عن 6 اشهر.

– الثانوية الصناعية

4- تخصص لحّام:

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

5- سبّاك:

– لايقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم أو دورات تخصصية لاتقل مدتها عن 6 اشهر.

– الثانوية الصناعية.

– تخصص سباكه.

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

– ان يلتزم بمزاولة المهنه طوال الخدمة العسكرية.

6- حدّاد.

– لايقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم او دورات تخصصية لاتقل مدتها عن 6 اشهر.

– الثانوية الصناعية.

– تخصص حداده.

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

– أن يلتزم بمزاولة المهنه طوال الخدمة العسكرية.

7- نجّار:

– لايقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم أو دورات تخصصية لاتقل مدتها عن 6 اشهر.

– الثانوية الصناعية.

– تخصص نجاره.

– إن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

8- دهّان:

– لايقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم او دورات تخصصية لاتقل مدتها عن 6 اشهر.

– الثانوية الصناعية.

– تخصص دهاّن.

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

– أن يلتزم بمزاولة المهنه طوال الخدمة العسكرية.

9- سمكري سيارات:

– لايقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم او دورات تخصصية لاتقل مدتها عن 6 اشهر.

– الثانوية الصناعية.

– تخصص سمكرة سيارات.

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

– ان يلتزم بمزاولة المهنه طوال الخدمة العسكرية.

10- دهّان سيارات.

– لايقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم او دورات تخصصية لاتقل مدتها عن 6 اشهر.

– الثانوية الصناعية.

– تخصص دهان سيارات.

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

– أن يلتزم بمزاولة المهنه طوال الخدمة العسكرية.

11- بنّاء:

– لايقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم او دورات تخصصية لاتقل مدتها عن 6 اشهر.

– الثانوية الصناعية.

– تخصص بنّاء.

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

12- حلّاق:

– لايقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم او دورات تخصصية لاتقل مدتها عن 6 اشهر.

– الثانوية الصناعية.

– تخصص حلاقه.

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

– أن يلتزم بمزاولة المهنه طوال الخدمة العسكرية.

13- خياط:

– لايقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم أو دورات تخصصية لاتقل مدتها عن 6 اشهر.

– الثانوية الصناعية.

– تخصص خياطة.

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

14- عامل نظافة وسائل بوليسيةK9:

– لايقل عن الكفاءة المتوسطة .

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشاء مع والدية أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) سنه ولا يزيد عن (30 ) سنة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– أن لا يكون متزوج من غير سعودية.

– أن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.

– حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.

– أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول .

– على المتقدم تحري الدقه والتأكد من صحة المعلومات المسجله علما بانه سيتم استبعاد اي طلب يثبت مخالفته لذلك.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1443/04/22هـ الموافق 2021/11/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/04/27هـ الموافق 2021/12/02م.