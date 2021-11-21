احدث الأخبار

رئيس مجلس الشورى يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 143
منوعات
 ملتقى مكة الثقافي يشهد تنفيذ مبادرة أبطال المستقبل لتنمية القدرات الرقمية للناشئين
أبرز المواد
 المياه الوطنية تدشن مركز أصدقاء المياه 931 لبلاغات تسربات المياه في الطرقات وتسريع معالجتها
أبرز المواد
 بدء التقديم اليوم.. قوات الأمن الخاصة تعلن عن حاجاتها لعدة وظائف شاغرة
أبرز المواد
 في أسبوع.. ضبط 14780 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 تحت ستار الإنسانية برعاية أممية…تهريب السلاح الإيراني للحوثيين على سفن إغاثية لميناء الحديدة
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 متحور كورونا الجديد.. هل علينا القلق بشأنه؟
أبرز المواد
 «لائحة نظام الجمارك» توضح شروط قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي
أهم الاخبار
 جولة خاصة لـ”صحيفة المناطق” في “جدة التاريخية”.. أيقونة حضارية مضيئة في عروس البحر الأحمر
أبرز المواد
 عاجل.. الموت يفجع الفنان محمد هنيدي
أبرز المواد
 تعليمات جديدة من سفارة المملكة بهولندا لمواجهة انتشار كورونا
أهم الاخبار
عاجل

الداخلية: تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا وإليها

رئيس مجلس الشورى يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 143

رئيس مجلس الشورى يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 143

منوعات
ملتقى مكة الثقافي يشهد تنفيذ مبادرة أبطال المستقبل لتنمية القدرات الرقمية للناشئين

ملتقى مكة الثقافي يشهد تنفيذ مبادرة أبطال المستقبل لتنمية القدرات الرقمية للناشئين

أبرز المواد
المياه الوطنية تدشن مركز أصدقاء المياه 931 لبلاغات تسربات المياه في الطرقات وتسريع معالجتها

المياه الوطنية تدشن مركز أصدقاء المياه 931 لبلاغات تسربات المياه في الطرقات وتسريع معالجتها

أبرز المواد
بدء التقديم اليوم.. قوات الأمن الخاصة تعلن عن حاجاتها لعدة وظائف شاغرة

بدء التقديم اليوم.. قوات الأمن الخاصة تعلن عن حاجاتها لعدة وظائف شاغرة

أبرز المواد

المياه الوطنية تدشن مركز أصدقاء المياه 931 لبلاغات تسربات المياه في الطرقات وتسريع معالجتها

المياه الوطنية تدشن مركز أصدقاء المياه 931 لبلاغات تسربات المياه في الطرقات وتسريع معالجتها
https://almnatiq.net/?p=1074947
المناطق_واس

دشّنت شركة المياه الوطنية مركزاً مخصصاً لاستقبال بلاغات انقطاعات المياه وتسربات وطفوحات الصرف الصحي في الطرقات، معلنة أن مركز أصدقاء المياه سيستقبل البلاغات من جميع مناطق المملكة على الرقم 931 على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مع استمرار رقمها الموحد 9200001744 لاستقبال كافة الاتصالات الأخرى الخاصة بخدمات العملاء ومتابعتها.

 

وأوضحت الشركة أن الهدف الأساسي للرقم 931 هو سرعة استقبال بلاغات انقطاعات وانكسارات الشبكة العامة للمياه، وطفوحات الصرف الصحي، وأي تجمع للمياه في الطرقات والعمل على متابعتها وتسريع معالجتها، و ذلك سعيًا منها لرفع الضرر البيئي، والحفاظ على الثروة المائية و الممتلكات العامة.

 

وبينت أنه يمكن للجميع، تقديم بلاغاتهم من خلال الاتصال على رقم هاتف الطوارئ لأصدقاء المياه (931)، داعية جميع شرائح المجتمع للمشاركة في الحفاظ على الثروة المائية من خلال رفع بلاغات هدر المياه إلى مركز أصدقاء المياه الذي يعمل على مدار الساعة.

Advertisements

روابط ذات صلة

بحضور الوزير الفضلي.. المياه الوطنية تبرم عقدين لإدارة القطاعين الأوسط والشرقي

بحضور الوزير الفضلي.. المياه الوطنية تبرم عقدين لإدارة القطاعين الأوسط والشرقي
بتكلفة 30 مليون ريال.. تنفيذ شبكات للصرف الصحي بأجزاء من حي طويق بالرياض

بتكلفة 30 مليون ريال.. تنفيذ شبكات للصرف الصحي بأجزاء من حي طويق بالرياض
المياه الوطنية انتهاء مرحلة الدمج بضم القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية باسم القطاع الشمالي

المياه الوطنية انتهاء مرحلة الدمج بضم القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية باسم القطاع الشمالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*